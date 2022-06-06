Lavrov: Enerji ihracatından elde ettiğimiz kâr ambargoya rağmen artacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Batı'nın politikalarının bir sonucu olarak oluşan fiyat seviyesi göz önüne alındığında bir kayıp yaşamadık. Aksine, bu yıl enerji ihracatından elde ettiğimiz kârı artıracağız" dedi.

Sozcu.com.tr

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Reuters’ın aktardığı habere göre Bosna Sırp Televizyonu’na konuşan Lavrov, “Batı’nın politikaları sonucu oluşan yeni fiyatlar nedeniyle bütçemizde hiç kayıp yaşamadık. Aksine bu yıl enerji kaynaklarımızın ihracatından elde ettiğimiz kârda önemli bir artış bekliyoruz” dedi.

Avrupa Birliği’nin (AB) petrol ambargosu ile ilgili de konuşan Lavrov, “Petrol, genel olarak siyasete konu değil. Zaten satışları artırdığımız alternatif pazarlarımız var” dedi.

AB AMBARGO KOYMUŞTU

AB, önceki hafta Rusya’nın ham petrol ithalatına konulacaak ambargo üzerinde anlaştı. Bu, bloğun Ukrayna işgali nedeniyle Moskova’ya yönelik şimdiye kadarki en sert yaptırımı oldu.

Yasak, Rusya’nın 27 ülkeden oluşan bloğa yaptığı ham petrol ithalatının yüzde 90’ını yıl sonuna kadar durdurmayı amaçlıyor.

RUSYA’NIN GELİRİ YÜZDE 20 ARTABİLİR

Bu yılın başından itibaren yaklaşık yüzde 50 oranında artan ham petrolün varil fiyatı 120 dolarlık seviyesiyle son 13 yılın en yükseğinde bulunuyor.

Aynı şekilde doğalgazın fiyatı da hızla artarken Bloomberg’in hesabına göre Rusya’nın 2021’de doğalgaz ve petrol ihracatından kazandığı toplam 235,6 milyar dolarlık gelirini bu yıl yüzde 20 artırması bekleniyor.

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