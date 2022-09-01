Lukoil’in başkan yardımcısı ölü bulundu
Rus petrol devi Lukoil'in birinci başkan yardımcısı Ravil Maganov, Moskova'da ölü bulundu. Maganov'un hastane penceresinden düştüğü belirtiliyor.
Rusya’nın en büyük özel petrol şirketi Lukoil’in başkan yardımcısı Ravil Maganov, Moskova’da ölü bulundu.
Reuters’ın konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, 67 yaşındaki Maganov, başkentte bir hastanenin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.
Maganov’un hastanenin altıncı katından düştüğü belirtiliyor. Olay yerine adli ekiplerin geldiği ve soruşturma başlatıldığı Rus basınına yansıdı.
Lukoil’den henüz bir açıklama gelmedi.
21 Kasım 2019’da Rusya Devlet Başkanu Vladimir Putin, Ravil Maganov’a Alekaandr Nevsky Nişanı vermişti.