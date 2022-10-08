Lüks otelde İTO etkinliğine tepki

İTO Meclis Üyesi Ferhan Ademhan, kasım ayında gerçekleştirilecek oda seçimleri öncesi lüks bir otelde düzenlenecek “Vefa Yemeği” etkinliğini eleştirdi.

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İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul'un en pahalı otelinde düzenleyeceği vefa yemeğine üyelerinden tepki geldi. İTO Meclis Üyesi Ferhan Ademhan, kasım ayında gerçekleştirilecek oda seçimleri öncesinde İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'in dönem sonu nedeniyle Beşiktaş Kuruçeşme'de lüks bir otelde 10 Ekim günü düzenleyeceği “Vefa Yemeği” etkin-

liğini eleştirdi.

AİDAT ÖDENEMİYOR

Ademhan, “Ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte; pandeminin etkilerini henüz saramamışken, aidat borcunu ödeyemeyenlere hukuki yollarla ihtar gönderirken, üyelerimizin parasının böyle harcamasına gönlüm el vermiyor” dedi. Ademhan “Böyle bir otelde kişi başı fiyat ne kadar olur? Bir de bu parayı kim verecek? Başkan veya yönetim kurulu üyelerinin kendi şirketleri mi karşılayacak? Seçim arifesinde bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?” dedi. Ademhan “İstanbul Ticaret Odası'nın tüm yemeklerimizin verildiği Eminönü'ndeki binasının üst katı varken, İstanbul'un en gözde mekânlarından, işlettiğimiz Cemile Sultan Korusu varken niye otelde etkinlik düzenleniyor?” diye sordu.

“İSRAFA DUR DİYELİM”

Geceliği 30 bin TL olan İstanbul'un en pahalı otelinde oda üyelerinin parasının harcanmasının israf olduğunu vurgulayan Ademhan “Üyelerimizin parasını böyle harcamak günah değil midir? Ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte; üyelerimiz ve tüccarlarımız sıkıntı içindeyken bu israfa hep birlikte dur demeliyiz” dedi.