Mali aflarla kirli paranın önünü açıyorlar

Ekonomi Eski Bakanı Ufuk Söylemez, hükümetin mali aflar, teşvikler vererek ve dağıtarak geçici bir parasal yanılsama yaratmayı hedeflediğini, ardından da bunların yıkıcı sonuçları henüz görünmeden hemen bir seçime giderek, durumu kurtarmaya çalışacağını söyledi.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Söylemez, “Nitekim, borç olarak, swap olarak alınan dövizleri, rezervlerimiz yükseliyor diye sunabiliyorlar. Son aylarda her ay 4-5 milyar dolar kaynağı ve sahibi meçhul para girişlerini sağlıyorlar, mali aflar yoluyla kirli ve kara para girişlerinin önünü açıyorlar. Şimdiden dar gelirlere ucuz konut, KOBİ'lere ucuz kredi vaatlerini ardı ardına sıralıyorlar. Büyük ücret zamları sözleri veriliyor” dedi.

BU ÇIKMAZ SOKAK

Söylemez, sadece mali, ekonomik itiraz eleştiri ve muhalefet yaparak, muhalefeti “ekonomizmle” sınırlamamak gerektiğini, yolsuzluklardan, hukuksuzluklardan ve partizanlıklardan hesap sorulmasının gündemde olması gerektiğini vurguladı. Söylemez ülkemizin hem ekonomide, hem diplomaside, hem de sosyal ve kültürel alanda bir çıkmaz sokağa sürüklendiğini belirtti.

Enflasyon spirali oluşabilir uyarısı

– Türkiye'nin yeniden demokratik parlamenter rejime dönmesi gerektiğini belirten Söylemez, hükümetin seçim öncesi büyük ücret zamları yaparak bir enflasyon spirali oluşturabileceği uyarısını yaptı. Söylemez, “Para arzında anormal artış olduğunda bu durum enflasyon üzerinde tetikleyici etki yaratacak ve TL'nin değeri daha da düşecek. Hiperenflasyon riski artacak” ifadelerini kullandı.