Mansur Yavaş: Ekonomik sıkıntılarla boğuşan üreticimize nefes olmaya çalışıyoruz

Ankara'da şube sayısı 7'ye ulaşan Başkent Market ile ilgili açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "Ekonomik sıkıntılarla boğuşan üreticimize nefes olmaya çalışıyoruz” dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Başkent Market projesi geçtiğimiz sene hayata geçmişti. Ankara Halk Ekmek bünyesinde açılan marketlerin ürünleri Ankara'da üretim yapan kadın kooperatifleri ve birliklerden sağlanıyor.

Başkentliler doğal ve yöresel ürünleri uygun fiyatlarla mutfağına taşımasına imkan sağlayan Başkent Market'te; hayvancılık ve tarımla uğraşan yerli üreticilerin et, peynir ve çok sayıda gıda ürünü de satışa sunuluyor.

7 ŞUBEYE ULAŞTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bilgilendirmesinde, Başkent Market şube sayısının 7'ye çıktığı açıklandı.

MANSUR YAVAŞ: ÜRETİCİMİZE NEFES OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent Market ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Kentimiz genelinde açtığımız Başkent Market şubelerinde yerli üreticilerimizden aldığımız ürünleri sizlerle buluşturuyor, ekonomik sıkıntılarla boğuşan üreticimize nefes olmaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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