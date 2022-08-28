MASAK’tan TikTok’a kara para aklama soruşturması

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), TikTok kullanıcısı yerli ve yabancılara yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldığını, bazı hesapların bu platformu para aklama ya da terörün finansmanı için kullandığını belirtti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

MASAK’tan edinilen bilgiye göre, 2021 yılında “Twitch” isimli sosyal medya uygulamasında bazı yayıncılar ve kredi kartı dolandırıcıları arasında yapılan iş birliğiyle vatandaşlara ait kredi kartlarındaki tutarların yayıncılara “bağış” adı altında aktarılarak, suç gelirlerinin aklandığı ve yayıncıların bundan komisyon aldığı ortaya çıktı.

Türkiye’de yaklaşık 29 milyon kullanıcısı olduğu belirtilen TikTok isimli sosyal medya platformunda da suç gelirlerinin aklandığına ilişkin iddialar üzerine konu hakkında MASAK tarafından geniş kapsamlı araştırma yapıldı.

Araştırmalarda, TikTok isimli sosyal medya platformunda kullanıcıların canlı yayınlar sırasında “hediye” adı altında bağış topladığı, toplanan bu bağışların ise sonrasında Türk lirasına dönüştürülerek hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı.

1,5 MİLYAR LİRA AKTARILDI

Özellikle 2021 yılının başından bu yana Türkiye’de yer alan TikTok kullanıcısı yerli ve yabancılara platform tarafından yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldığı görüldü. Aktarılan tutarların büyük çoğunluğunun az sayıda kişiye gönderildiği, bu durumun ise aslında çok dar bir kitlenin TikTok'tan büyük miktarda para aldığına işaret ettiği belirlendi.

Diğer taraftan canlı yayın yapan TikTok kullanıcılarına “hediye” göndermek amacıyla platforma para aktaran kişilerde de benzer durum olduğu, yani aktarılan tutarın büyük bir kısmının çok dar bir kitle tarafından gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldı.

FENOMENLER DE İŞİN İÇİNDE

Ayrıca bazı TikTok fenomenlerinin daha fazla kişiyi yayına çekmek ve daha fazla “hediye” adı altında bağış almak amacıyla farklı hesaplardan kendilerine bağış yaptıkları görüldü. Bu durum aslında çok sayıda vatandaşın kandırılmak suretiyle bağış yapmaya itildiğini ortaya koydu.

Ayrıca takipçi sayısı çok az bazı hesapların, canlı yayınlarında resim veya siyah ekran olmasına rağmen olağan dışı büyüklükte bağış topladıkları ve toplanan bu tutarların kişi hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı. Bu tarz hesapların çalıntı kredi kartlarından yapılan bağışlarla fonlandığı, sonrasında bu tutarların hesaplara aktarılmak suretiyle aklandığı yönünde güçlü şüpheler değerlendirmeye alındı.

Finansal sistem üzerinden yapılan işlemlerin takip edildiğini bilen terör bağlantılı kişilerin, takibi zorlaştırmak ve transferi kolaylaştırmak amacıyla platform aracılığıyla fon toplama faaliyetleri yürüttüklerini değerlendiren MASAK, TikTok sosyal medya platformundaki para transferlerine ilişkin araştırmalarını derinleştirilerek, devam ettiriyor. (AA)

İlginizi Çekebilir TikTok, her tuş hareketini takip ediyor

İlginizi Çekebilir Elon Musk'ın eski sevgilisi Grimes, Facebook CEO'sunu yerden yere vurdu