Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne? Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran tarihinde saat 10:00’da açıklanacak. Haziran ayında enflasyonun son 20 yılın rekorunu bir kez daha kırması bekleniyor. Mayıs ayı yıllık enflasyon beklentisi %72.5 ila %80.4 arasında değişiyor. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Mayıs ayında da sert yükselişini sürdürmesi ve neredeyse 24 yılın zirvesi olan %76.55'e ulaşması bekleniyor.

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Reuters'ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Mayıs ayı için yıllık enflasyon tahminleri %72.5 ila %80.4 arasında değişiyor. TÜFE en son Ekim 1998 döneminde %76.6 artış kaydetmişti. Aylık enflasyonun ise %4.8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor, tahminler %2.4 ila %7.1 bandında yer alıyor.

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Mayıs ayında da sert yükselişini sürdürmesi ve neredeyse 24 yılın zirvesi olan %76.55'e ulaşması bekleniyor.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran tarihinde saat 10:00'da açıklanacak.

Reuters tarafından yapılan ankette yılsonu tahmini bir önceki ay gerçekleştirilen anketten 11.5 puan daha yükselerek %63.5 seviyesine ulaştı. Küresel merkez bankaları sıkılaştırma adımları ile Türkiye ekonomisi ve kur politikasına yönelik endişelerle TL ay başından beri neredeyse %10 değer kaybı yaşayarak Aralık kur krizinden bu yana ilk defa 16.5 seviyesine yaklaştı.

Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yükselişe kesin gözle bakılmasına rağmen geçen haftaki toplantısında para politikasında değişiklik yapmadı. Credit Suisse bir araştırma notunda tahminlerinin hata payının düşük öngörülebilirlik sebebiyle fazla olduğunu belirterek özellikle enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü riskler taşıdığını ve enflasyonun Kasım ayına kadar yüksek seviyede kalacağını öngördüklerini açıkladı. “TCMB yakın gelecekte faizi sabit tutmaya devam edeceğini ve reel faizlerin negatif seyretmeye devam edeceğini düşünüyoruz… Bu durum da lirayı değer kaybına karşı korunaksız bırakıyor.

TL'nin değer kaybının enflasyona etkisi göz önüne alındığında geçişkenlik dinamiklerinden kaynaklanan belirsizliğin de daha yüksek olduğuna inanıyoruz.” Nisan ayında yıllık enflasyon TL'deki birikimli değer kaybının etkisiyle gıda ve ulaştırma kalemleri öncülüğünde beklentilerin de üzerinde %69.97'ye yükselmişti. Yılsonu enflasyon beklentileri ise sürekli olarak sert şekilde yukarı revize ediliyor. Enflasyonun daha uzun süre daha yüksek seviyede kalacağına ilişkin beklentileri yansıtan ankette yıl sonu enflasyon tahminlerinin medyanı %63.5 olarak gerçekleşti. Nisan ayında yapılan ankette yıl sonu medyanı %52 seviyesindeydi. TCMB'nin güncel enflasyon raporunda 2022 sonuna ilişkin enflasyon tahmini %42.8 seviyesinde. Hükümet düşük faiz ile üretim ve ihracatı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirdikten sonra enflasyon ile mücadele etmeyi hedefliyor. Fakat Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yükselen enerji faturası vb süreçler Türkiye'nin programını tehlikeye sokmasından endişe ediliyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Mayıs'ta bir önceki aya göre %13 arttığını; dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının ise ilk kez 19,000 TL'yi aştığını açıkladı.

ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.