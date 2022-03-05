‘Mazotta verilen sözler tutulsun’

Konya Pancar ve Tarım Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Bestil, “Binali Yıldırım, başbakanlığı döneminde ‘mazotun yarısı bizden, yarısı sizden’ demişti. Üzerinden 6 yıl geçti, verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz" dedi. Bestil, çiftçinin desteklenmemesi durumunda gıda fiyatlarının yüzde 200 artacağını belirtti.

Müslüm EVCİ

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Tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamların ardından mazotun fiyatı 20 lirayı buldu. Nisan ayında ayçiçeği, pancar ve mısır ekimi için tarlaya inecek olan çiftçi kara kara düşünüyor.

Konya Pancar ve Tarım Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Bestil, “Binali Yıldırım, Başbakanlığı döneminde ‘mazotun yarısı bizden, yarısı sizden' demişti. Üzerinden 6 yıl geçti, verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz” dedi.

“Nisan ayında pancar, mısır ve ayçiçeği ekimi için tarlaya inecek olan çiftçi, bu girdi maliyetlerini karşılayamaz durumda” diyen Bestil, “Bu yüzden üretime devam etmek isteyen çiftçi kredi çekecek ve borca batacak. Çiftçinin ürünü eğer hasat döneminde değerinde alınmazsa çiftçi üretimden uzaklaşır. Hem elektrik hem mazot hem de gübrede devletimizin yüzde 50 destek bekliyoruz” diye konuştu.

‘GIDA FİYATLARI YÜZDE 200 ARTAR’

Çiftçinin desteklenmemesi durumunda gelecek yıldan itibaren gıda fiyatlarının yüzde 200 artacağına ve çiftçinin üretimden uzaklaşacağını ifade eden Bestil, “Rusya-Ukrayna savaşı buğdaya olan önemi bir kez daha ortaya çıkardı. Bizim dışardan buğday ithal etmemizin önüne kesmemiz için mutlaka çiftçinin üretime teşvik edileceği desteklere ihtiyacı var. Yoksa önümüzde yıllarda gıda fiyatları yüzde 200 daha artar” şeklinde konuştu.

DESTEK ÇAĞRISI

Merkez Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız ise, çiftçinin artan maliyetlerinden dolayı zor durumda olduğunu belirterek yetkililerden destek çağrısında bulundu.

Artan maliyetler karşısında çiftçinin desteklenmemesi durumunda üretimin düşeceğini öngördüklerini kaydeden Yağız, “Rusya-Ukrayna savaşının ardından dünyada akaryakıt fiyatları yükseldi. Geçen sene 6,5 liraya aldığımız mazot bugün 20 lirayı buldu. Bu fiyatlarla önümüzdeki aydan itibaren çiftçilerimizin tarlaya indiği andan itibaren maliyetleri yükselecek ve üretim düşecek” dedi.

“Hükümetimizin en azından bu sürede geçmiş hükümetler döneminde yapıldığı gibi bizi sübvanse etmesini bekliyoruz. Bunun en azından yüzde 50'si çiftçiye destek olarak verilebilir” diyen Yağız, “Bununla ilgili müracaatlarımızı da yaptık. Geçtiğimiz yıl kuraklıktan dolayı buğdayda 4 milyon ton açık verdik ve bunu ithal ettik. Savaştan dolayı buğday ithalatı da zora girdi. Bir an önce yapılması gereken hububat fiyatlarının bir an önce açıklanması gerekiyor. Çiftçi ürününü kaç liraya satacağını bilirse ona göre hareket edecektir” diye konuştu.

‘BU FİYATLARLA TARLA SÜRÜLMEZ’

Her gün artan mazot fiyatları karşısında ne yapacaklarını şaşırmış durumda olduklarını söyleyen Çiftçi Mustafa Yayla ise şunları söyledi:

“Nisan ayından itibaren mısır, pancar ve ayçiçeği ekimi başlıyor. Mazot 20 lirayı buldu. Şu an nisan ayı ekimi için çiftçinin önceliği mazot ama çiftçinin bu fiyatlarla mazot alıp tarlasını sürmesine imkân yok. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız.

Bundan ziyade mayıs ayında da en çok elektrik kullanacağız. Ancak elektrik fiyatları da altı başını gitti. Bunun yanında gübre ve diğer girdilerimiz de yüzde 200 arttı. Bu fiyatlar ekim yapmak hayal oldu. Devletimizin bir an önce çiftçiye destek vermesi lazım. Yoksa çiftçi üretemez, vatandaş yiyecek bulamaz. Bu zamların bir şekilde durması gerekiyor.”

‘ZAMLARIN ÇİFTÇİMİZE YANSITILMAMASI GEREKİYOR’

“20 yıllık AKP iktidarları döneminde ne yazık ki çiftçinin yüzü bir türlü gülmedi” diyen TBMM Tarım,Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise, şu ifadeleri kullandı:

“Çiftçinin yüzü gülmediği gibi elde olan da yıldan yıla erimeye ve tarım tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Girdi maliyetlerinde yaşanan artış, döviz kuruna bağlı olarak mazotun sürekli olarak artması çiftçimizi üretimden uzaklaştırıyor. Çiftçimizi toprağa küstürmemek için mutlaka bu zamların çiftçimize yansıtılmaması gerekiyor. Bunun yanında gübre elektrik ve gübre gibi temel girdilerde mutlaka yüzde 50 destek verilmesi gerekiyor.”

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