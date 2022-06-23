Meclis’te Marmaris isyanı: Kur korumaya 40 milyar, yangın söndürmeye 4 milyar

Ormanlar yanarken Meclis'e getirilen ek bütçeye yangınlara müdahale amaçlı ek ödenek konulmaması tepki çekti. Bakan Nebati, yangın söndürme bütçesinin 4 milyar lira olduğunu söyledi.

Erdoğan SÜZER

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Hükümetin 18 yıl sonra Meclis’e getirdiği 1 trilyon 80 milyar liralık ek bütçenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri orman yangını tartışmalarıyla başladı.

Toplantıda ellerinde dövizlerle konuşma yapan CHP Milletvekilleri Süleyman Girgin, Cavit Arı ve Emine Gülizar Emecan, “Ek bütçede kur korumaya 40 milyar ek ödenek var, orman yangınlarına 5 kuruş ek ödenek yok” dediler.

Ek bütçeyi savunmak için komisyona gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise yangın amaçlı uçak ve helikopter sayısının arttığını belirtirken normal bütçedeki orman yangını miktarının 4 milyar lira olduğunu söyledi.

DURMAK YOK ‘YOLMAYA DEVAM’

CHP milletvekilleri, ek bütçenin görüşüldüğü komisyona, üzerlerinde, ‘Kur korumaya para var, yangın uçağına yok' ‘Yandaşa ek bütçe, vatandaşa ek külfet' ‘Bütçenin özeti: Durmak yok, yolmaya devam' yazan dövizlerle geldiler.

Muğla Milletvekili Girgin, “Marmaris 3 gündür yanıyor, yeterince müdahale yok. Kur korumaya 40 milyar lira ek ödenek ayrılan ek bütçeye Ahlat sarayı için, varlıklılar için kur koruma için ödenek ayrılıyor ama orman yangınlarıyla mücadele edecek uçak ve helikopter alımı için 5 kuruş ek ödenek ayrılmıyor. Memleket yanıyor. İşçinin emeklinin, memurun esnafın cebini yaktınız ormanları da yakıyorsunuz ve seyrediyorsunuz” dedi.

İstanbul Milletvekili Emecan da halktan toplanan vergilerle oluşturulan bütçenin halka değil sermayeye akıtıldığını söyledi.

Antalya Milletvekili Cavit Arı da “Geçen yıl ormanlarımız yandı, vergiler başka alanlara gittiği için yine bu yıl da yanacak. Ek bütçede kur korumaya, kamu özel işbirliği projelerine ek ödenek var ama yangına yok. Demek ki halka yüklenen yeni vergilerle yine halk yanacak, ormanlar yanacak” dedi.

4 TEMMUZ’A KADAR SEYREDECEK MİSİNİZ?

Eleştiriler üzerine AKP’li vekiller, ‘Ormanları biz yakmıyoruz' derken, CHP'li Girgin, “Ormanları sizin beceriksizliğiniz yakıyor. Marmaris'te 4 bin 35 futbol sahası büyüklüğünde orman yandı söndüremiyorsunuz. Bakana göre 4 temmuzda gece görüşlü helikopter gelecekmiş. 4 temmuza kadar geceleri yangın mı seyredeceğiz” diye sordu.

NEBATİ: YANGIN BÜTÇEMİZ 4 MİLYAR TL

Eleştirileri yanıtlayan Bakan Nebati, 2021’de orman yangınlarında görevli 39 helikopter varken bugün 55 helikop olduğunu, uçak sayısının da 3'ten 20'ye çıktığını söyledi.

Nebati, İHA sayısının 4'ten 8'e, yangın söndürmede gönüllü çalışan kişi sayısının 13 binden 105 bine, havadaki su kapasitesinin 154 tondan 302 tona çıktığını da belirtti ve yangınla mücadele bütçesinin 4 milyar lira olduğunu söyledi.

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