Memur, emekli zammı belli oldu: İşte yeni maaşlar

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından 5 milyon memur ve 13.5 milyon emekliye yapılacak zam da belli oldu. İşte memur, emekli zam oranı ve yeni maaşlar…

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı.

Haziranda yıllık TÜFE yüzde 78,62’ye çıktı. Tüketici fiyatları 2022 Ocak-Haziran döneminde yüzde 42,35 artış gösterdi. Bununla birlikte memur, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam oranları belli oldu.

Buna göre, memur ve memur emeklisi yüzde 41,69; Bağkur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.

Böylece, en düşük memur maaşı 6 bin 341 TL iken 8 bin 984 TL’ye çıktı. En düşük emekli memur aylığı 4 bin 289 TL iken 6 bin liranın üzerine yükseldi.

Ayrıntılar geliyor…

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