Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur zammı için refah payı verilecek mi?

Memur zammı aralık ayındaki enflasyonda artışına göre belirlencek. Aralıkta enflasyonun, yüzde 3 artması durumunda memur maaş zammı enflasyon farkının yanı sıra alacağı yüzde 8’lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 18.6 düzeyinde kalacak. Enflasyon rakamları altında ezilecek maaş zammı nedeniyle memurlar, refah payı verilmesini de talep ediyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Memur zammı, 2 Ocak 2023’de açıklanacak aralık ayı enflasyonu bekleniyor ancak memura ve memur emeklilerine gelecek zam oranı belli oldu gibi. Oldukça düşük bir zam alacak olan milyonlarca memurun umudu, seçim yılına girilirken refah payı verilmesi yönünde.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

Enflasyondaki artış aralık ayında yüzde 3 civarında gerçekleşir ve seçime yılına özel ilave zam verilmezse memur ve memur emeklileri yüzde 18.6 oranında ufak bir maaş zammıyla yetinmek zorunda kalacak.

MEMUR VE EMEKLİYE REFAH PAYI İÇİN GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Kabine toplantısı gündeminde yer alan konular arasında Gelir Vergisi dilimleri, memur ve emekliye refah payı yer alıyor. Erdoğan, Kabine'de alınan kararları toplantı bitiminde canlı yayında kamuoyuna duyuracak.

MEMURA OCAK ZAMMI YÜZDE 18.6

TÜİK'e göre temmuzdan bu yana geçen 5 ayda tüketici fiyatları yüzde 14.05 arttı. Temmuzda memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı hariç yüzde 7 zam yapılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı hesap yöntemine göre, memur ve memur emeklisinin geride kalan 5 ay için yüzde 6.6 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu. Maaş ve emekli aylıklarının gerçek hayat pahalılığını ölçmeyen TÜİK enflasyonu karşısında bile eridiğini gösteren bu fark hemen değil, yeni yılda yapılacak toplu sözleşme zammıyla birlikte ödenecek. Aralıkta enflasyonun, yüzde 3 artması durumunda 6 aylık enflasyon yüzde 17.5'e yükselecek. Böylece memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı alacağı yüzde 9.8'e çıkacak. Memur ve emeklisi, enflasyon farkının yanı sıra alacağı yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam zam oranı yüzde 18.6 düzeyinde kalacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 17.5 oranında zam yapılacak.

ERDOĞAN'DAN MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladığı basın toplantısında memur ve emekli maaşı hakkında da konuştu. Konuşmasının satır başları şu şekilde;

– Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine kadar anlayışla çözüme kavuşturduk. Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz.

– Bilindiği gibi ülkemizde 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret bizim dönemimizde nominal olarak 30 kat, reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır. Geçtiğimiz yıl başında asgari ücrete o günlerin şartlarını dikkate alarak yüzde 50 oranında artış yaparak net 4 bin 253 liraya yükseltmiştik. Bununla kalmamış asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisini kaldırmıştık. Temmuz ayında yeni düzenlemeyle asgari ücreti 5 bin 500 liraya çıkardık.