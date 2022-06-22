Memur maaş zammı Temmuz’da ne kadar? Memur enflasyon farkı kaç oldu?

Memur ve memur emeklileri Temmuz ayı ile birlikte hesaplarına yatırılacak zamlı maaşı bekliyor. Memur zammı, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak. Memurlar enflasyon farkı etkisiyle şimdiden yüzde 35 oranında zammı garantiledi.

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Memur zammı Temmuz ayının yaklaşmasıyla merak konusu oldu. Geçim derdini bir nebze azaltma imkanı sunan maaş zammı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Buna göre Temmuz ayı eklenmeyen enflasyon oranlarına göre yüzde 28.14 oranında enflasyon farkı ve yüzde 7.5 de toplu sözleşmeden gelecek zammı alacak olan memur ve memur emeklileri şimdiden yüzde 35 zammı elde etti.

MEMUR ZAMI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyon oranı ile emekli zammı 35,64,

5 aylık memur zammı 35,14,

5 aylık enflasyon farkı 28,14 olarak hesaplandı.

ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Yüzde 73,50 ile yükselişini sürdüren enflasyon, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 7.5’lik zammı adeta buhar etti. Milyonlarca memur ve emeklinin daha şimdiden yüzde 28,14 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.