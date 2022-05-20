Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Emekli ve memur Temmuz zam oranı belli oldu mu?

Memur ve emekli zammı, her alanda yaşanan fiyat artışları sonrasında merakla araştırılıyor. Her gün zam üstüne zam ile karşılaşan memurlar, emekliler en azından enflasyon farkı ile bir nebze rahatlamak istiyor. Yüzde 69,97 ile yükselişini sürdüren enflasyon, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 7.5'lik zammı adeta buhar etti. Milyonlarca memur ve emeklinin daha şimdiden yüzde 24,2 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.

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Memur ve emekli maaşı Temmuz ayı itibariyle zamlanacak. Maaşlarını yettirmek için uğraş harcayan memur ve emekliler yılın ikinci yarısında ne kadar maaş zammı alacak merak ediyor. Geçim derdini bir nebze azaltma imkanı sunan maaş zammı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor.

ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Yüzde 69,97 ile yükselişini sürdüren enflasyon, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 7.5’lik zammı adeta buhar etti. Milyonlarca memur ve emeklinin daha şimdiden yüzde 24,2 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.

MEMUR ZAMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71 artış gösterdi. Enflasyon hızını kesip önümüzdeki 2 ayda toplam yüzde 5-6 seviyesinde kalsa dahi emeklinin temmuz zammı yüzde 30 olacak. Zam sağanağı sürerse memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam yüzde 35'i aşacak.

TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 35'İ AŞABİLİR

İlk 4 aylık enflasyonun ardından milyonlarca dar gelirli şimdi mayıs ve haziran aylarını kapsayan enflasyonu bekliyor. Önümüzdeki 2 ayda TÜFE yüzde 6'da kalırsa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı yüzde 30’u aşacak. Olağanüstü bir durum yaşanmazsa temmuz zammı yüzde 30'un altına düşmeyecek.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 7.5 zam almıştı. 6 aylık enflasyon yüzde 30 gerçekleşirse bu kesime yüzde 22.5'lik enflasyon farkı artı yüzde 7 toplu sözleşme zammı verilecek. Diğer emekli aylıklarına ise direkt yüzde 30 zam yapılacak.

Nisan başında doğalgaz ve elektriğe zam geldi. Akaryakıt zamları da durmak bilmiyor. Bu zamlar enflasyonu yükseltmeye devam edecek. Ramazan ayında tüketim artışı kaynaklı fiyat artışları da bekleniyor. 6 aylık enflasyon ve maaş zammının yüzde 30'u aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.