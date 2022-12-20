Memur zammı ne kadar olacak? Ocak ayı memur maaşı zammı belli gibi

Enflasyona göre şekillenecek olan memur zammı 2 Ocak günü TÜİK verilerinin ardından belli olacak ancak seçime özel ek zam verilmezse memur yüzde 18.6 düzeyinde zam alacak. Aralıkta enflasyon, yüzde 3 artarsa 6 aylık enflasyon yüzde 17.5, enflasyon farkı yüzde 9.8’e olacak. Memur zam oranı enflasyon farkı ve yüzde 8’lik toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 18.6 düzeyinde kalacak.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 5 aylık tüketici fiyatları endeksi memur ve memur emeklileriyle işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine yapılacak yılbaşı zammının gerçek hayat pahalılığının çok altında kalacağını gösteriyor. 5 ayda tüketici enflasyonu yüzde 14.05 oldu. Seçime özel ek zam verilmezse memur yüzde 18.6, emekli yüzde 17.5 zamla yetinecek.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Enflasyondaki artış aralık ayında yüzde 3 civarında gerçekleşir ve seçime yılına özel ilave zam verilmezse memur ve memur emeklileri yüzde 18.6 oranında ufak bir maaş zammıyla yetinmek zorunda kalacak.

MEMURA OCAK ZAMMI YÜZDE 18.6

TÜİK'e göre temmuzdan bu yana geçen 5 ayda tüketici fiyatları yüzde 14.05 arttı. Temmuzda memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı hariç yüzde 7 zam yapılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı hesap yöntemine göre, memur ve memur emeklisinin geride kalan 5 ay için yüzde 6.6 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu. Maaş ve emekli aylıklarının gerçek hayat pahalılığını ölçmeyen TÜİK enflasyonu karşısında bile eridiğini gösteren bu fark hemen değil, yeni yılda yapılacak toplu sözleşme zammıyla birlikte ödenecek. Aralıkta enflasyonun, yüzde 3 artması durumunda 6 aylık enflasyon yüzde 17.5'e yükselecek. Böylece memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı alacağı yüzde 9.8'e çıkacak. Memur ve emeklisi, enflasyon farkının yanı sıra alacağı yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam zam oranı yüzde 18.6 düzeyinde kalacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 17.5 oranında zam yapılacak.