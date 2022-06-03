Memur zammı ve emekli zammı ne kadar olacak? Emekli ve memur Temmuz zam oranı şekilleniyor…

Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin Temmuz zammı şekilleniyor. Yılın ilk 5 ayının verilerine göre enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu. 5 aylık enflasyon farkı ise 28,14 olarak hesaplandı. Memur ve emekli zammı Haziran ayı enflasyon verileri ardından belli olacak.

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Memur ve emekli zammı, her alanda yaşanan fiyat artışları sonrasında merakla araştırılıyor. Her gün zam üstüne zam ile karşılaşan memurlar, emekliler en azından enflasyon farkı ile bir nebze rahatlamak istiyor.

MEMUR ZAMI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 35,64,

5 aylık memur zammı 35,14,

5 aylık enflasyon farkı 28,14 olarak hesaplandı.

ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Yüzde 73,50 ile yükselişini sürdüren enflasyon, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 7.5'lik zammı adeta buhar etti. Milyonlarca memur ve emeklinin daha şimdiden yüzde 28,14 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.