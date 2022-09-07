Memura emekliye seçim zammı göründü

İktidar 2023’te TÜFE’nin yüzde 24.9’a ineceğini öngörmesine rağmen memur maaş ödeneğine yüzde 53.6 zam yaptı. Zammın büyük kısmı seçim öncesinde verilecek.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın temmuzdaki maaş zamlarının ardından “Bu bir ara artıştır, asıl tespiti inşallah yılbaşında gerçekleştireceğiz” diyerek işaret ettiği seçim zamları netleşmeye başladı. AKP iktidarı, Orta Vadeli Program'da (OVP) 2023 TÜFE tahminini yüzde 24.9'da tutmasına rağmen 2023 yılı memur maaş ödeneğini yüzde 53.6 oranında artırma kararı aldı.

YÜZDE 35'İ AŞAR

Ödeneklerdeki bu büyük artış, memur ve memur emeklilerine, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının yanı sıra, yılbaşında bir de seçim zammı yapılacağı anlamına geliyor. İlave seçim zammıyla birlikte yılbaşı zammının yaklaşık yüzde 8+5'lerden yukarı çıkarak yüzde 35'i aşacağı tahmin ediliyor. Memur-Sen'le imzalanan toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2023'ün Ocak ayında yüzde 8, temmuz ayında da

yüzde 6 zam yapılacak.

YILBAŞI ZAMMI YÜZDE 14

En son temmuzdan bu yana geçen 2 ayda TÜFE yüzde 3.86 arttı. Yılın sonuna kadar olan 4 aylık dönemde enflasyonun aynı şekilde seyretmesi halinde TÜFE ikinci 6 ayın sonunda yaklaşık yüzde 12-13 civarında kalacak. 2022 Temmuz zammı yüzde 7 olduğu için 2023 Ocak'ta yüzde 5 ile 6 civarında da enflasyon farkı ödenecek. Böylece, memur ve emeklinin yılbaşında alacağı toplam zam yaklaşık yüzde 13-14 olacak. Ancak iktidarın, yüzde 53.6 artırdığı maaş ödeneğinin büyük kısmını yılbaşında kullanarak seçim öncesi zam oranını en az yüzde 30-35'lere çıkarabileceği tahmin ediliyor.

Memura toplam 948 milyar TL ödenecek

Yeni yayımlanan OVP'de yer alan verilere göre, kamu personeline bütçeden 2021 yılında 346.3 milyar lira maaş ödendi. Ancak enflasyonun aşırı yükselip enflasyon farkının olağanüstü artması nedeniyle bu yılın sonunda memura yapılacak toplam maaş ödemesi yüzde 78.3 artışla 617.3 milyar liraya ulaşacak. İktidar gelecek yılın tamamında ise memura toplam 948 milyar lira maaş ödemesi yapacak. Yüzde 53.6'lık bu artışın bir kısmı 3.600 ek gösterge zammı ve yeni personel alımına gidecek. Kalanı ise zamlarda kullanılacak.