Memurlar kentlerden kaçıyor

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yüksek oranlarda artan kiralara yetişemeyen memur, taşra illerine tayin istiyor.

Deniz AYHAN

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İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde kiralar yüksek oranlarda arttı. Kiraya yetişemeyen memur, taşra illerine tayin istemeye başladı. Konut ve barınma sorunu konusunda verilen Meclis araştırma önergesinin tartışıldığı sırada söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, memurun aldığı maaşın 8 bin lira olduğunu, İstanbul'da en ucuz ev kirasının ise 4 bin lira olduğunu hatırlatarak “Kriz her geçen gün büyüyor. Fahiş kira artışlarına karşı getirdiğiniz yüzde 25'lik sınırla yeni sorun yarattınız. İstanbul'daki memur, kiradan dolayı memleketine tayin istiyor. Bu insanlar faturalara, mutfak masrafına nasıl yetişecek, çocuğunun eğitim masrafını nasıl karşılayacak” diye sordu.

ÖNERGE REDDEDİLDİ

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil de “Yabancıya dolarla vatandaşlık verenler, kendi vatandaşını kaderine terk etti. Ankara'ya atanan bir memur, aldığı maaş kadar kira vermek zorunda ve bunun için de tayinlerini taşraya almak istiyorlar. AKP ise sansür yasasıyla uğraşıyor. Kimse duymasın, kimse işitmesin, kimse yazmasın istiyor” dedi. TBMM'de konut ve barınma sorunu konusunda verilen Meclis araştırma önergesi ise AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

AKP'li vekile göre sosyal huzur gelmiş

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, yüzde 25 kira artış kısıtlaması ile ‘sosyal huzur geldiğini' savunarak “Bu düzenleme özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın kira konusunda yaşadığı mağduriyeti gidermek, sosyal huzuru ve barışı sağlamak

için yapıldı” dedi.