Merkez Bankası ağustosta da KİT’lere döviz satmadı

TCMB, temmuzun ardından ağustosta da KİT'lere döviz satmadı. Banka, ilk 6 ayda KİT'lere 18 milyar dolarlık döviz satmıştı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayının ardından ağustos ayında da kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) döviz satışı gerçekleştirmedi.

Doğalgaz ithalatçısı Botaş yaz aylarında ödeme takvimi açısından görece daha rahat bir dönem geçirirken, TCMB de Botaş’a yönelik döviz arzına ara verdi.

Haziran ayında KİT’lere 105 milyon dolarlık döviz satışı yapılmış, bu da son bir buçuk yılın en düşük rakamı olarak kayda geçmişti.

Bu yılın ilk 6 ayında TCMB, KİT’lere yaklaşık 18 milyar dolarlık döviz sattı.

TCMB, ağustosta reeskont kredilerinden 1,3 milyar dolarlık döviz aldı.

Bloomberg geçen hafta yayımladığı bir haberde, Botaş’ın doğalgaz alımında kullanılmak üzere serbest piyasadan nakit döviz topladığını ve Merkez Bankası'nın fiziki döviz hesabının rekor seviyeye ulaştığını yazmıştı.

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