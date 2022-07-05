Merkez Bankası: Enflasyona en belirgin katkı enerji fiyatlarından

Merkez Bankası'nın haziran ayına ilişkin Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının enerji grubundan geldiği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayımladı. Haziran’da hizmet grubunda yıllık enflasyonun tüm alt gruplarda arttı. Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkın enerji grubundan geldi.

Raporda, tüketici yıllık enflasyonu temel mallar grubunda sınırlı bir miktar gerilerken diğer alt gruplarda yükseldi. Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı enerji grubundan geldiği belirtildi.

Enerji enflasyonu Türk lirası cinsinden uluslararası enerji fiyatlarındaki görünüme paralel olarak akaryakıt, doğal gaz ve elektrik kalemleri öncülüğünde önemli ölçüde yükseldi.

ENERJİ ENFLASYONU YÜZDE 151,5

Enerji fiyatları Haziran ayında yüzde 16,16 oranında artarken grup yıllık enflasyonu 30,12 puanlık yükselişle yüzde 151,33 oldu.

Uluslararası ve yurt içi enerji fiyatlarında ulaşılan yüksek seviyeler ve tedarik zincirlerindeki aksaklıklar üretici fiyatlarını olumsuz etkiledi. Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, yıllık enflasyonun tüm alt gruplarda yükseldiği görülürken, özellikle enerji enflasyonundaki artış dikkat çekti.

Fiyat artışları alt kalemler geneline yayılırken, rafine edilmiş petrol ürünleri, ham petrol ve doğal gaz, basım ve kayıt hizmetleri, elektrik-gaz-buhar ve iklimlendirme, kimyasal ürünler ile içecekler alt kalemlerindeki artışlar öne çıktı.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 93,9

Gıda ve alkolsüz içecek fiyatları Haziran ayında yüzde 2,09 oranında arttı. Bu grupta yıllık enflasyonu 2,30 puan yükselerek yüzde 93,93 oldu. Yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada 5,96 puan düşüşle yüzde 91,65'e gerilerken, işlenmiş gıdada 10,03 puan artışla yüzde 96,04 seviyesine yükseldi.

İşlenmemiş gıda grubunda mevsimsellikten arındırılmış veriler sebze fiyatları kaynaklı olarak taze meyve sebze fiyatlarında gerilemenin devam ettiğine işaret ederken, diğer işlenmemiş gıda kaleminde çiğ süt referans fiyat düzenlemesinin etkilediği süt ile pirinç, patates ve kuruyemiş fiyatlarındaki artış dikkat çekti.

ALKOL VE TÜTÜNDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 71

Alkollü içecekler ve tütün ürünleri fiyatları haziran ayında yüzde 2,61 oranında artmış, yıllık enflasyon yüzde 70,99'a yükseldi. Alkollü içecek fiyatlarında vergi oranlarındaki artışın da yansımaları izlenmiştir. Bu dönemde alkol-tütün grubunun aylık tüketici enflasyonuna katkısı 0,12 puan oldu. Yurt içi üretici fiyatları Haziran ayında yüzde 6,77 oranında artmış, yıllık enflasyon 6,15 puan yükselişle yüzde 138,31 oldu.

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