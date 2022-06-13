Merkez Bankası eski başkanlarından Gazi Erçel yaşamını yitirdi

Eski Merkez Bankası Başkanı, ekonomist ve yazar Gazi Erçel hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası eski başkanlarından, ekonomist Gazi Erçel 77 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir karaciğer rahatsızlığı yaşayan Gazi Erçel, COVID-19 nedeniyle tedavi görüyordu.

Önceki gün Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Erçel, dün geceyarısı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GAZİ ERÇEL KİMDİR?

1996-2001 yılları arasında Merkez Bankası Başkanlığı yapan 1945 doğumlu Gazi Erçel, 1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü’nü bitirdi. 1976 yılında Vanderbilt Üniversitesi'nde master yaptı. 1967'de Maliye Bakanlığı’nda başladığı çalışma hayatında, Bankalar Yeminli Murakıbı, Hazine Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinin yanı sıra yine Hazine'de Ekonomik Araştırmalar, Banka Kambiyo, IMF ve Dünya Bankası bölümlerinde çeşitli görevlerde bulundu.

1982-1986 yılları arasında IMF İcra Direktör Yardımcısı, 1987-1989 yılları arasında HDTM Hazine Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 1989 yılından itibaren Yaşar Holding'te Yönetim Kurulu Üyeliği, Tütünbank Murahhas Üyeliği ve Yaşar Grubu’nun çeşitli kuruluşlarında Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. 1994 yılında Tütünbank Genel Müdürü olurken, 1996 yılında Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilmişti.

Merkez Bankası Başkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra Erçel çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yaptı.

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