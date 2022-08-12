Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur?

Küresel faiz artışları ve Temmuz ayında yüzde 80'e dayanan enflasyona rağmen Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek hafta yapacağı toplantısında politika faizini art arda sekizinci kez sabit tutarak %14 seviyesinde bırakması bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı 18 Ağustos'ta saat 14:00'da açıklanacak.

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Erdoğan’ın üretim ve ihracatı önceleyen ekonomi programı çerçevesinde düşük faiz kararlılığı nedeniyle faiz kararı beklentisi sabit tutma yönünde olmaya devam ediyor. TCMB enflasyondaki yükselişe rağmen son sekiz toplantısında politika faizini değiştirmedi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB, faiz kararını 18 Ağustos’ta saat 14:00’da açıklayacak.

FAİZ KARARI NE OLUR?

Küresel faiz artışları ve Temmuz ayında %80’e dayanan enflasyona rağmen Merkez Bankası’nın (TCMB) gelecek hafta yapacağı toplantısında politika faizini art arda sekizinci kez sabit tutarak %14 seviyesinde bırakması bekleniyor. Reuters anketine katılan 14 ekonomistin tamamı Ağustos ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit bırakılacağı görüşünde.

Geçen yıl Kasım ayı itibarıyla hızla yükselişe geçen enflasyon, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talebi doğrultusundaki faiz indirimlerinin ardından TL’nin keskin değer kaybetmesiyle rekor seviyelere tırmandı. Şubat ayında Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından artan küresel enerji maliyetleri ise fiyat artışlarını körükledi.

Ekonomistler son zamanlarda enerji fiyatlarındaki düşüş ve gıda fiyatlarındaki artışın yavaşlaması sebebiyle enflasyonun zirveye yaklaşmış olabileceğini öngörüyorlar. Anketteki katılımcılar Erdoğan’ın üretim ve ihracatı önceleyen ekonomi programı çerçevesinde düşük faiz kararlılığı nedeniyle faiz tepkisi verilmeyeceği beklentisini koruyor. Yılsonu için tahmin veren dokuz katılımcıdan yedisi politika faizinin %14’te kalacağını öngörürken, bir katılımcı %12’ye indirilmesini, bir diğeri ise %20’ye çıkarılmasını bekliyor. TCMB, geçtiğimiz ay yıl sonu enflasyon oranı tahmini %60.4’e yükseltmiş ve %90 seviyelerine yaklaşarak sonbaharda zirveye ulaşacağını öngörmüştü.

Reuters’ın enflasyon anketinde ise ekonomistlerin yılsonu için medyan tahmini %70 seviyesinde bulunuyor. Faizin enflasyona sebep olduğu görüşünü savunan Erdoğan’ın talepleri doğrultusunda geçen yılın sonunda politika faizini kademeli olarak 500 baz puan indirerek %14’e çeken TCMB, son yedi toplantısında enflasyondaki yükselişe rağmen politika faizini değiştirmedi. Banka, liralaşma hedefi doğrultusunda politika çerçevesini gözden geçirmekte olduğunu belirterek önümüzdeki dönemdeki faiz kararlarına dair bir sinyal vermiyor. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sebebiyle uzun süre dar bantta işlem gören TL, finansal piyasalardaki küresel gelişmelerin de öncülüğünde, dolar karşısında bu yıl yaklaşık %27 değer kaybetti.