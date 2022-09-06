Merkez Bankası’ndan enflasyon değerlendirmesi

TÜİK'e göre tüketici enflasyonu ağustosta yüzde 80,21'e yükselmişti. Merkez Bankası, 24 yılın zirvesine çıkan enflasyona ilişkin değerlendirmelerini yayımladı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı.

Buna göre Merkez, enflasyona en belirgin katkının temel mal ve hizmet gruplarından geldiğini belirtti.

Değerlendirmede temel mal grubunda yıllık enflasyonun tüm alt gruplarda yükseliş kaydettiği belirtilirken hizmet grubunda yıllık enflasyonun ulaştırmada gerilediği, diğer hizmetler ve kirada daha belirgin olmak üzere diğer alt gruplarda arttığı ifade edildi.

İŞLENMİŞ GIDADA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Gıda grubunda yıllık enflasyonun işlenmemiş gıdada taze meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde düşüş kaydettiğini belirten Merkez, enflasyonun işlenmiş gıdada yükselmeye devam ettiğini vurguladı.

“Temel mal grubunda yıllık enflasyon tüm alt gruplarda yükseliş kaydetmiştir. Bu dönemde, hizmet grubunda yıllık enflasyon ulaştırmada gerilerken, diğer hizmetler ve kirada daha belirgin olmak üzere diğer alt gruplarda artmıştır” denilen açıklamada, şöyle denildi:

‘ENERJİ ENFLASYONU DÜŞTÜ’

“Gıda grubunda yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada taze meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde düşüş kaydederken, işlenmiş gıdada yükselmeye devam etmiştir.

Enerji enflasyonu, uluslararası ham petrol fiyatlarındaki görünüme bağlı olarak gerileyen akaryakıt fiyatlarıyla düşüş göstermiştir. Uluslararası emtia fiyatlarındaki görünüme paralel olarak üretici fiyatlarında aylık enflasyon önceki aylara kıyasla yavaşlarken, yıllık enflasyon bir miktar gerilemiştir.

Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle B ve C göstergelerinin aylık değişimleri yüksek seviyelerini korurken, yıllık enflasyonlarındaki artış devam etmiştir.”

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