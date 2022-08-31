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Merkez Bankası’ndan ‘zorunlu karşılık’ kararı

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Banka tarafından alınan karara göre, döviz hesabından TL hesabına dönüşüm için belirlenen oranı tutturamayan bankaların ilave zorunlu karşılık yükümlülüğü artırıldı.

Yayınlanma: 00:26 - 31 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Merkez Bankası’ndan ‘zorunlu karşılık’ kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitti. Bankanın yeni düzenlemesine göre, döviz hesabından TL hesabına dönüşüm için belirlenen oranı tutturamayan bankaların ilave zorunlu karşılık yükümlülüğü artırıldı.

Daha önce sadece bireysel hesapları kapsayan dövizden TL’ye dönüşümde belli oranı yakalama şartı, tüzel kişi ve şirket hesapları için de geçerli oldu.

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