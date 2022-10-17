Merkezi bütçe eylülde 78,6 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayı bütçe verilerini açıkladı. Eylülde bütçe 78,6 milyar TL açık verdi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı Eylül ayı bütçe gerçekleşmeleri sonuçlarını açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçesi eylülde 78,6 milyar TL açık verdi. Eylülde faiz dışı açık 45,5 milyar TL oldu.

78,6 milyar TL’lik açık, 2022 yılının en yüksek aylık bütçe açığı olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl eylülde bütçe açığı 23,6 milyar TL, faiz dışı açık 9,5 milyar TL olmuştu.

Eylülde bütçe geliri 206,9 milyar TL olurken, giderler 285,6 milyar TL oldu.

Ocak-eylül döneminde toplam bütçe açığı 45,5 milyar TL olarak açıklandı. Bu dönemde bütçe gelirleri 1 trilyon 975 milyar TL olurken, giderler 2 trilyon 21 TL olarak kaydedildi. Bu dönemde faiz dışı fazla 161,6 milyar TL oldu.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde bütçe açığı 61,1 milyar TL, faiz dışı fazla 81,2 milyar TL olmuştu.

Merkezi yönetim faiz giderleri eylülde 14,1 milyar TL, ocak-eylül döneminde 142,3 milyar TL oldu.

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