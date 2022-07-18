Merkezi bütçe haziranda 31,1 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi bütçe haziran ayında 31,1 milyar TL'lik açık verdi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Haziran ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini yayımladı. Buna göre, merkezi bütçe haziran ayında 31,1 milyar TL’lik açık verdi. Faiz dışı dengede de 18,3 milyar TL’lik açık izlendi.

Bir önceki ay bütçede 144 milyar TL’lik fazla kaydedilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 212,1 milyar TL, bütçe gelirleri 181 milyar TL oldu.

VERGİ GELİRLERİ YÜZDE 108,4 ARTTI

Öte yandan bütçe vergi gelirleri haziranda yüzde 108,4 artışla 152,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bu rakamlarla birlikte merkezi bütçe yılın ilk yarısında 93,6 milyar TL fazla vermiş oldu. 2021’in aynı döneminde bütçe 32,54 milyar TL açık vermişti.

2022’de ilk yarıda faiz dışı fazla ise 228,2 milyar TL oldu.

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