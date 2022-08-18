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Dolar/TL’de artış hızlandı

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL kuru 18,14'e kadar yükseldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:33 - 18 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Dolar/TL’de artış hızlandı

Merkez Bankası’nın (TCMB) bugünkü toplantısında aldığı sürpriz kararla politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13 seviyesine düşürmesi sonrası Türk lirasında değer kaybı hızlandı.

Kararın ardından Dolar/TL 18,14’e kadar yükselirken, Euro/TL 18,48’i gördü.

Gram altın ise 1032 liraya çıktı.

2021 Aralık’ta Kur Korumalı Mevduat’ın açıklanmasından önce 18,10 seviyesini gören dolar/TL, 27 Temmuz’da ise 17,90’ı aşarak 2022’nin yeni zirvesini görmüştü.

Ayrıntılar geliyor…

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