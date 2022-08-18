Dolar/TL’de artış hızlandı
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL kuru 18,14'e kadar yükseldi.
Merkez Bankası’nın (TCMB) bugünkü toplantısında aldığı sürpriz kararla politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13 seviyesine düşürmesi sonrası Türk lirasında değer kaybı hızlandı.
Kararın ardından Dolar/TL 18,14’e kadar yükselirken, Euro/TL 18,48’i gördü.
Gram altın ise 1032 liraya çıktı.
2021 Aralık’ta Kur Korumalı Mevduat’ın açıklanmasından önce 18,10 seviyesini gören dolar/TL, 27 Temmuz’da ise 17,90’ı aşarak 2022’nin yeni zirvesini görmüştü.
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