Merkez’in KİT’lere döviz satışı haziranda düştü

Merkez Bankası'nın BOTAŞ dahil KİT'lere döviz satışı haziranda belirgin azalışla 105 milyon dolara geriledi.

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Merkez Bankası, BOTAŞ dahil kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) haziran ayında 105 milyon dolar döviz satışı yapıldığını açıkladı.

Bu veri, TCMB rezervlerinden karşılanan doğalgaz ithalat faturasının haziran ayında önceki aylara göre ciddi miktarda azaldığını gösteriyor.

TCMB verilerine göre, büyük bölümünün BOTAŞ ithalat maliyetinin oluşturduğu KİT’lere döviz satışı ocak-mayıstaki 17.9 milyar dolardan ocak-haziranda 18 milyar dolara çıktı.

Artan enerji maliyetleri ile bu imkan kullanımı geçen 6 ayda rekor seviyelere ulaşmıştı.

23,6 MİLYARLIK TALEBİN PİYASA GİRMEMESİNİ SAĞLADI

TCMB aynı miktarda rezerv kaybına rağmen Kasım 2021’den beri 23.6 milyar dolarlık döviz talebinin piyasaya girmemesini sağlamış oldu.

Bu yöntemle TCMB doğrudan müdahalede bulunmasa bile rezerv maliyetine rağmen piyasaya gelecek döviz talebini azaltıyor.

Sistem, bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladığı kur politikasında da önemli bir rol oynuyor.

TCMB verilerine göre, şubatta 5.4 milyar dolara yükselerek rekor kıran rezerv kaybı mart ve nisanda 3.2 milyar dolar civarında seyretmişti.

Mayıs ayında 1.8 milyar dolara gerileyen tutar, haziranda ise neredeyse sıfırlanmış oldu. (REUTERS)

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