Merkez’in rezervinde Akkuyu etkisi

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri geçen hafta 2.4 milyar dolar artışla 9.12 milyar dolara yükseldi. Bu yükselişte Gazprom’dan Akkuyu için gelen paranın etkili olduğu belirtiliyor.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre, Merkez’in net uluslararası rezervleri 29 Temmuz haftasında 2.4 milyar dolar ile belirgin artış göstererek 2002’den beri görmüş olduğu en düşük seviyelerden sınırlı toparlandı.

TCMB tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, net uluslararası rezervler 29 Temmuz itibarıyla 9.1 milyar dolara çıktı.

Bu yükselişte Gazprom'dan Akkuyu için gelen paranın etkili olduğu belirtiliyor.

TOPLAM REZERVLER 2,9 MİLYAR DOLAR YÜKSELDİ

TCMB toplam rezervleri 29 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 940 milyon dolar artarak 101 milyar 263 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 390 milyon dolar artarak 59 milyar 711 milyon dolardan 61 milyar 101 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 29 Temmuz haftasında 1 milyar 552 milyon dolar artarak 38 milyar 611 milyon dolardan 40 milyar 163 milyon dolara yükseldi.

DİP SEVİYEYİ GÖRMÜŞTÜ

TCMB’nin net uluslararası rezervleri, döviz piyasasına müdahaleler ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT’lere yaptığı döviz satışları ile yıl içinde sert düşüşler kaydetmiş, temmuz başında 6.1 milyar dolar ile 2002’den bu yana yeni dip seviyeyi görmüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TCMB rezervlerinin yabancı yatırımlarla güçlendiğini belirterek “Doğrudan yatırımlar geliyor. Şu anda girişler oluyor. TCMB'nin yarın (bugün) açıklayacağı rezerve bakın. Sonraki haftaya da bakın. Bu iş, inşallah başladı, devam edecek” demişti.

ŞİRKETLER DÖVİZ MEVDUATINI ARTIRDI

Öte yandan, yurt içi yerleşiklerin altın dahil yabancı para mevduatı geçen hafta parite etkisinden arındırılmış olarak 1.9 milyar dolar arttı. Artışın tamamı tüzel kişilerden kaynaklandı.

TCMB verilerine göre; gerçek kişilerin altın dahil yabancı para (YP) mevduatı, döviz kurlarındaki değişimden arındırılmış olarak 193 milyon dolar düşerken, tüzel kişilerinki 2.1 milyar dolar arttı.

Bir bankacı, tüzel kişilerin mevduatındaki artışın Rusya’nın Akkuyu nükleer santralinin yapımı için temmuz ayının son günlerinde gerçekleştiği düşünülen Türkiye’ye para aktarımı ile ilgili olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

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