Merkez’in tahvil şartı sonrası Hazine’den rekor borçlanma

Hazine 5 yıllık sabit kuponlu tahvil ihalesinde 26 milyar TL'lik rekor borçlanmaya gitti, borçanma maliyeti sert geriledi.

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Hazine yükselen enflasyon nedeniyle uzun süredir ilgi görmeyen 5 yıllık sabit kuponlu tahvil ihalesinde bugün 26 milyar TL ile rekor borçlanmaya gitti. İhaleye talep yüksek olurken Hazine borçlanma maliyeti de Merkez Bankası (TCMB) kararı etkisiyle sert gerilemiş durumda.

Hazine’nin 5 yıllık sabit kuponlu tahvili ilk ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 19,45 oldu. Benzer vadedeki bir önceki borçlanma olan 23 Mayıs’taki yüzde 27,31’e kıyasla 800 baz puana yakın bir düşüş anlamına geliyor.

İhalede Hazine 16 milyar TL borçlanma gerçekleştirirken ihale öncesi rekabetçi olmayan tekliflerden (ROT) de 10 milyar TL tutarında borçlanma gerçekleştirildi. İhalede 19 milyar TL üzerinde teklif gelirken ROT teklifi 30 milyar TL’yi aştı.

40 MİLYAR TL’LİK TALEP

Bu verilere göre Hazine 5 yıllık sabit kuponlu tahvil ile 26 milyar TL borçlanırken talep 40 milyar TL’nin üzerinde geldi.

Bugün Hazine 5 yıllık sabit kuponlu tahvil ihalesi yanında 10 yıllık TÜFE’ye endeksli ihalesi de vardı. Yılbaşından beri TÜFE’ye endeksli tahvillere büyük ilgi görülürken bugünkü ihaleye ilgi düşük kaldı. Hazine TÜFE’ye endeksli tahvilden yaklaşık 1,6 milyar TL borçlandı.

Yılbaşından bugüne bakıldığında sabit kuponlu tahvile gelen talep ve borçlanma miktarları Hazine için rekor.

ZORUNLULUKTAN YÖNELDİLER

Bir bankanın tahvil/bono masası işlemcisi, “bankalar ilgili yabancı para zorunluluklarını tamamlamak portföylerini ayarlamak için uzun vadeli tahvillere yöneldiğini görüyoruz” dedi.

TCMB, bankaların yabancı para mevduata karşılık olarak TL cinsi, uzun vadeli, sabit faizli menkul kıymet tutmalarına geçen hafta karar vermişti. TCMB bugün ise vadesine en az 4 yıl kalan ve en az 5 yıl vadeli olan sabit faizli devlet tahvillerinin ilgili karar kapsamında kabul edileceğini açıkladı. Kararla sabit getirili tahvil getirileri uzun vadede belirginleşecek şekilde düşüş yaşanıyor. (REUTERS)

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