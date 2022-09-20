Milyoner sayısında 5 yıl içinde patlama yaşanacak

Küresel çapta dolar milyonerlerinin sayısının önümüzdeki beş yıl içinde yüzde 40 artması öngörülüyor. Artışta gelişmekte olan ülkelerdeki milyoner sayısına ilişkin tahminler etkili oldu.

Sozcu.com.tr

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İsviçre bankası Credit Suisse’in bugün yayınlanan 2022 Küresel Varlık Raporu’na göre, dünyada en az 1 milyon dolar serveti olan kişi sayısı 2021’de 62,5 milyon olurken bu rakamın 2026’da 87,5 milyona ulaşması bekleniyor.

Bu yıl dünyanın en zengin 500 insanı yılın ilk yarısında toplam 1,4 trilyon dolarlık servet kaybına uğrarken Credit Suisse özellikle gelişmekte olan piyasalar için hızlı bir toparlanma öngördü.

EN ZENGİN YÜZDE 10 TÜM SERVETİN YÜZDE 82’SİNE SAHİP

2021’de küresel servetler, 21. yüzyılın en büyük artışını kaydederek yıllık yüzde 9,8 arttı ve 463,6 trilyon dolara yükseldi. En zengin yüzde 1, tüm hanehalkı varlıklarının yüzde 46’sına sahipken, en zengin yüzde 10 küresel servetin yüzde 82’sine sahip oldu.

Raporda ABD’de 140 binden fazla kişinin 50 milyon dolar ve üstü serveti olduğu, bu sayının Çin’de 37 bin 710 olduğu belirtildi. Credit Suisse raporunda ayrıca, “Enflasyona ve Rusya-Ukrayna savaşındaki aksiliklere rağmen, toplam küresel servetin büyümeye devam edeceğine inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

ULTRA ZENGİN SAYISI ARTACAK

Credit Suisse, hane halklarının küresel çapta şahsi servetlerin 2026 yılına kadar yüzde 36 artarak 169 trilyon dolara ulaşacağını, kişi başına servetin ise yüzde 28 artarak 2024’te 100 bin doları aşacağını öngördü. Banka ayrıca serveti 50 milyon dolardan fazla olan ve ultra zengin olarak nitelendirilenlerin sayısının bu tarihte 385 bine çıkacağı tahmininde bulundu.

Tahminler ayrıca 5 yılda Çin’in milyoner nüfusunu neredeyse ikiye katlamasını ve gelişmekte olan ekonomilerde sayının daha hızlı artacağını gösterdi. Banka, teknoloji ve emlak gibi sektörlerin baskı altında kaldığı ve Covid yasakları nedeniyle büyük zorluklar yaşayan Çin’de devasa bir servet yaratılmaya devam edileceğini belirtti.

ÇİN YETİŞİYOR

Raporu kaleme alan uzmanlar, “Çin’deki hanehalkı servetinin ABD’yi yakalamaya yaklaşmasını bekliyoruz” değerlendirmesine yer verdi.

Öte yandan rapora göre, gelişmekte olan piyasalar, corona virüsü salgını sırasında kötü bir darbe alırken bu dönemde servet büyümesi yavaşladı. Ancak servetlerdeki büyüme geçen yıl ivme kazandı ve Credit Suisse, bu ülkelerin önümüzdeki beş yıl içinde gelişmiş dünyayla arasındaki farkı kapatabileceğini belirtti.

Buna göre, servetler önümüzdeki 5 yılda gelişmiş ülkelerde yıllık yüzde 4,2, gelişmekte olan ekonomilerde yıllık yüzde 10 artacak.

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