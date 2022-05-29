‘Mobilyadaki fiyat artışları kereste ile alakalı’

Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Tarlacı, “Fiyat artışlarının sebebi kereste ile alakalı” değerlendirmesinde bulundu. Tarlacı, fiyat artışlarının sebebinin ham maddenin yurtdışına ihraç edilmesi olduğunu belirtti.

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Ankara Mobilyacılar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Tarlacı, mobilya sektöründeki fiyat artışının kereste fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını dile getirdi. Dövizin artışı ile ham madde olan kerestenin katma değersiz şekilde yurtdışına satılmasının iç piyasadaki fiyatlarda artışa sebep olduğunu ifade eden Tarlacı, yalnızca mobilya sektöründe değil bütün sektörlerde ham madde ihracına kota getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Mobilya sektörünün yeni yapılan konutlarla doğru orantılı olmasından kaynaklı konut sektörünün de hareketlendirilmesi gerektiğini söyleyen Tarlacı, yeni evlenecek gençlere yardımcı olunması gerektiğini belirtti.

Tarlacı, mobilyada şu an 9 olan taksit sayısının iyileştirilmesinin yanı sıra el işçiliği ortaya konan mobilya sektöründeki mikro işletmelerin pos cihazı kullanmamasından dolayı bu durumun bir soruna yol açabileceğine dikkati çekti.

FİYAT KERESTE YÜZÜNDEN ARTIYOR

Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Tarlacı, mobilyada meydana gelen fiyat artışlarının sebebini şöyle anlattı:

“Fiyat artışlarının sebebi kereste ile alakalı. Bugün odun dediğimiz, tomruk dediğimiz maddelerden MDF, sunta ve suntalam üretiliyor. Bunların fiyatları yükseldiği sürece ülkemizde sıkıntı yaşanır. Çünkü kerestedir bunun kaynağı.

Keresteye sahip çıkmamız gerekiyor. Özellikle ülkemizde çıkan kerestenin değerli hale getirilip yine ülkemizde kullanılması gerekiyor. Bunu dışarıya sattığımız sürece mobilyada fiyat artışları olur. Çünkü malzeme artışları durmadığı sürece bugün mutfak yaptıracak kesim de yatak odası, yemek odası alacak kesim de yüksek fiyatlardan almak zorunda kalır. Ham maddeye sahip çıkmaya ihtiyacımız var.

Ham maddeye sahip çıktığımızda içerideki piyasada kereste fiyatları düşüşe geçecek. Dolayısıyla diğer malzemelerde de düşüş yaşanır. Çünkü malzeme bolluğu iç piyasada fiyatların düşmesine sebebiyet verir. Bu da imalattan başlayarak, boyası, kurulumu, nakliyesi de düşmeye başlar. Mobilyada fiyat artışının yegane sebebi ham madde ile ilgili. Ham maddeye her ay zam geliyor, bu da fiyat artışlarına sebebiyet veriyor.”

‘TAKSİT SAYISI ARTMALI’

Tarlacı, mobilya sektöründeki taksit sayısının şu anda 9 olduğunu hatırlatarak, “Mobilya fiyatları çok yükseldiği için taksit sayılarının artırılmasına ihtiyacımız var. Çünkü mobilya fiyatları çok yükselmiş durumda. Özellikle asgari ücret veya biraz üstünde çalışan insanlar mobilya ya da beyaz eşya alamayacak duruma geldi. Bu yüzden taksit sayıları ile biraz oynanabilir. Tabii bizim gibi el işçiliği, el sanatı yapanlara yüksek taksit sayısı artı getirmiyor. Çünkü bizim üyelerimizin mikro bir yapısı var. Bunların geneli pos cihazı kullanmıyor ama bizim bütün kesimleri düşünmemiz gerekiyor mobilya sektörü olarak. Taksit sayılarında bir iyileştirmeye gidilmesi gerekiyor. Bunun da bir an önce yapılması gerekiyor. Çünkü insanlar bir çıkmaza girmiş durumda. Yeni ev kuracak insanlarımıza yardımcı olmamız gerekiyor. Bununla ilgili destek verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

‘EN BÜYÜK SIKINTI KERESTE’

Kereste fiyatlarında artışa sebep olduğunu söylediği e-ihale sisteminin düzenli hale getirilmesi gerektiğini belirten Tarlacı, “E-ihale çıktığından bugüne kereste fiyatlarında devamlı artış meydana geldi. Biz bunun doğru olmadığını görüyoruz. E-ihalenin daha kapsamlı hale getirilip, keresteyi kimlerin aldığına bakılması gerekiyor. Türkiye'de mobilya sektörünün en büyük sıkıntısı kerestedir. Sunta, suntalam, MDF gibi ürünler keresteden üretiliyor. Bununla ilgili e-ihalenin kapsamının genişletilmesi gerekiyor. En büyük sıkıntılardan biri şu anda” diye konuştu. (İHA)

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