Motorinde indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine indirim geliyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son aylarda gelen büyük zamlarla fiyatı hızla artan motorinde bugün indirim var.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 2 lira 50 kuruş düşecek.

Benzin fiyatında ise değişim olmayacak.

24 Haziran Cuma günü 17,37 olan Merkez Bankası’nın gösterge dolar/TL kuru, dün 16,67 seviyesindeydi. BDDK’nın TL ticari kredilere döviz sınırlaması getirmesiyle döviz kurları düşmüştü.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,44 TL'ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,57 TL'ye gerileyecek.

Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 27,26 TL, Ankara ve İzmir’de 27,38 TL seviyesinde bulunmaya devam edecek.

MOTORİN BİR YILDA YÜZDE 280 ORANINDA ZAMLANDI

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,22 TL, yılbaşında 11,43 TL seviyesindeydi. Bu geceki indirimle birlikte, motorinin litre fiyatındaki zam oranı son bir yıl için yüzde 280, yılbaşından bu yana yüzde 140 olacak.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Benzinin litre fiyatı son bir yılda yüzde 252, yılbaşından bu yana yüzde 122 oranında zamlandı.

İlginizi Çekebilir 6 ay sonra uyandık ülkeyi bu halde bulduk

İlginizi Çekebilir Asgari ücrete ek zam geliyor

İlginizi Çekebilir 10 şeker fabrikasının parası ithal şekere gitti