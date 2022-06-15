Motorine büyük zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük zam geliyor.

Sozcu.com.tr

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Dün gece benzine gelen indirimin ardından bu gece motorine zam geliyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1 lira 27 kuruş zamlanacak.

Dün gece benzinin litre fiyatına 97 kuruş indirim gelmişti.

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 29,08 TL’ye, Ankara’da 29,19 TL’ye, İzmir’de 29,20 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 27,44 TL'ye, Ankara’da 27,55 TL’ye, İzmir’de 27,56 TL’ye satılıyor.

MOTORİNE BİR YILDA YÜZDE 304 ZAM

İstanbul’da benzinin litre fiyatı bir yıl önce 7,72 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı yıllık yüzde 255, yılbaşından bu yana yüzde 123 oldu.

İstanbul’da motorinin litre fiyatı bir yıl önce 7,20 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Bu geceki artışla birlikte motorinde zam oranı yıllık yüzde 304, yılbaşından bu yana yüzde 154 olacak.

Zamlarda, hükümetin politikaları sonucu yükselen döviz kurları ve küresel gelişmelerle artan petrol fiyatları etkili oldu.

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