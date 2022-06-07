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Motorine dev zam

Motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere büyük zam geliyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:46 - 07 Haziran 2022 Güncellenme:
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Motorine dev zam

Akaryakıt fiyatlarında döviz kurları ve uluslararası fiyatlara paralel olarak zamlar devam ediyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 1 lira 92 kuruş zamlanacak.

Benzinde ise bu gece zam yok.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 27,81 TL’ye, Ankara’da 27,92 TL’ye, İzmir’de 27,93 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,23 TL'ye, Ankara'da 26,34 TL'ye, İzmir'de 26,35 TL'ye satılıyor.

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