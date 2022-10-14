Motorine zam geliyor

Motorine bu gece yeniden zam bekleniyor. Geçen haftaki zam yağmurunun ardından motorine önceki gece indirim gelmişti.

Sozcu.com.tr

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Bir hafta içinde gelen 4 zammın ardından önceki gece 2 lira 14 kuruşluk indirim gelen motorinde bu gece zam bekleniyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira zam gelecek.

Bu gece benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.

Brent petrolün varil fiyatı bugün itibarıyla 94,66 dolar seviyesinde bulunuyor. Avrupa’da doğalgaz krizi nedeniyle dizele olan talebin artması, dizel fiyatlarının benzinin belirgin olarak üzerinde olmasına neden oluyor.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Zammın ardından motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 27,36 TL’ye, Ankara’da 27,47 TL’ye, İzmir’de 27,50 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,60 TL, Ankara’da 20,74 TL, İzmir’de 20,73 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, rafineri uzaklıkları ve kâr marjlarına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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