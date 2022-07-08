Motorine zam geliyor

Dün gece indirim gelen motorinde bu gece zam var.

Sozcu.com.tr

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Dün gece 2 lira 9 kuruş indirim gelen motorine bu gece zam geliyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruş zam gelecek.

Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

Hem uluslararası ürün fiyatında hem de dolar kurundaki artış, zammı beraberinde getirdi.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,37 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 25,48 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 25,20 TL, Ankara’da ve İzmir’de 25,32 TL seviyesinde bulunuyor.

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