Motosiklet ve bisiklet parçalarının ithalatına gözetim önlemi uygulanacak
Ticaret Bakanlığı'nın kararına göre motosiklet ve bisiklet aksam ve parçalarının kilogram başına tebliğde yer alan listede belirtilen birim gümrük kıymetinin altında olanlarının ithalatında gözetim önlemi uygulanacak.
Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliği uyarınca, motosiklet ve bisiklet aksam ve parçalarının kilogram başına tebliğde yer alan listede belirtilen birim gümrük kıymetinin altında olanlarının ithalatında gözetim önlemi uygulanacak.
Bu kapsamdaki ürünler Ticaret Bakanlığınca İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilecek. Düzenlenecek gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 ay olarak belirlendi. (REUTERS)