Abone Ol

Motosiklet ve bisiklet parçalarının ithalatına gözetim önlemi uygulanacak

Ticaret Bakanlığı'nın kararına göre motosiklet ve bisiklet aksam ve parçalarının kilogram başına tebliğde yer alan listede belirtilen birim gümrük kıymetinin altında olanlarının ithalatında gözetim önlemi uygulanacak.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Motosiklet ve bisiklet parçalarının ithalatına gözetim önlemi uygulanacak

Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliği uyarınca, motosiklet ve bisiklet aksam ve parçalarının kilogram başına tebliğde yer alan listede belirtilen birim gümrük kıymetinin altında olanlarının ithalatında gözetim önlemi uygulanacak.

Bu kapsamdaki ürünler Ticaret Bakanlığınca İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilecek. Düzenlenecek gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 ay olarak belirlendi. (REUTERS)

Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi İlginizi Çekebilir Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi Ticaret Bakanı Muş: 11 ayda 108 bin esnaf kepenk kapattı İlginizi Çekebilir Ticaret Bakanı Muş: 11 ayda 108 bin esnaf kepenk kapattı
X Reklam