Müdürler 3600 gösterge mağduru oldu

Şube müdürlerinin ek göstergesi 3000’de bırakılınca 3600 ek göstergeli memurlar amirlerinin de üzerine çıktı. Kamuda hiyerarşi tartışması başladı.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hükümetin müjde diye açıkladığı 3600 ek gösterge düzenlemesi öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri dışında kalan bir çok memurda ciddi hayal kırıklığına yol açtı.

Ek göstergeleri 3000'de kalan şube müdürleri, yönettikleri 3600 ek göstergeli personelin altına kaldı, kamuda amir-memur dengesi bozuldu. Şube Müdürleri Derneği Başkanı Cengiz Cebeci, şube müdürlerinin çok ciddi bir itibar kaybıyla karşı karşıya bırakıldığını belirterek mağduriyetin giderilmesini istedi.

Kamuda öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri dışında kalan tüm memurların ek göstergesi 600 puan artırılmasına rağmen maaşlarını artıracak aylık bağlama oranları sabit kalınca zam tutarı olağanüstü düşük oldu.

Göstergesi 3600'e çıkan memurlar bin 234 lira ila bin 391 lira arasında zam alacakken bazı memurların zammı 155 lirada kaldı. Düzenlemeden en fazla etkilenenler ise yönetici konumundaki şube müdürleri oldu.

Şube Müdürleri Derneği Başkanı Cebeci, şube müdürü ve ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin ek göstergesinin 2 bin 200'den 3 bine çıkarılacağını, ancak şube müdürlerinin hiyerarşide 3600 ek gösterge verilen gurupların üzerinde olduğunu söyledi.

Şube müdürlerinin daha önceki düzenlemelerle de mağdur edildiğini belirten Cebeci, “Sabırla mağduriyet giderilir, yapılan yanlışlık düzeltilir diye beklenirken yine şube müdürleri astlarından geride bırakıldı” dedi.

Başkan Cebeci, yeni düzenlemeyle şube müdürlerinin sicil notu verdiği, sicil amiri ve yöneticisi olduğu mahiyetinde çalışan memurların ek göstergesinden daha düşük kalan tek yönetici grubuna düşürüldüğünü söyledi. “Dağ fare doğurdu” diyen Cebeci, şu bilgileri verdi:

“Şube müdürleri 3600 ek göstergeye yükseltilmeyi, makam ve görev tazminatı ödenmesini bekliyordu. Ancak ek göstergemiz 3 bine yükseltilirken ek göstergenin özel hizmet aylığı yüzde 85 olarak sabit tutuldu. Makam ve hizmet tazminatı da olmadığı ve özel hizmet aylığı artmadığı için ek gösterge aylığımız sadece 155 TL arttı. Amiri olduğu memurun ek göstergesi 2 bin 200 den 600 puan artışla 2 bin 800 oldu. Memurun ek gösterge aylık artışı ile şube müdürü ek gösterge aylık artışı arasındaki fark ise 38 TL oldu. Komedi resmen!”

İTİBAR İADE EDİLMELİ

Başkan Cebeci, şube müdürlerine 3600 ek göstergesi verilmesi halinde yönetici grubuna itibarın iade edilmiş olacağını söyledi. İtibarlarını geri istediklerini belirten Cebeci, “3000 ek göstergenin kabul edilmesi mümkün değil. Makam ve görev tazminatı ile birlikte 3600 ek göstergenin verileceği 2 nolu cetvele eklenmeyi talep ediyoruz” dedi.

İlginizi Çekebilir Sağlık çalışanlarından ek gösterge tepkisi