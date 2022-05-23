Müzik yasakları turizmciyi korkutuyor

Salgınla mücadele kapsamında getirilen müzik yasağı 01.00’dan sonra devam ediyor. Turizm sektörü ise yasaktan dolayı turist kaybetmekten endişe duyuyor.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında konulan müzik yasağı, 24.00'dan 01.00'a kadar esnetildi ancak sanatçılar ve turizmcilerin tepkisi devam ediyor. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, “Milyonlarca insanın hayatını kazandığı turizm sektöründe sezon açıldı. Müzik yasağının 01.00'dan sonra devam etmesi, turizme ve eğlence sek- törüne büyük darbe vuracak” dedi.

‘MÜZİK BİTTİ, GİDİN' Mİ DİYECEĞİZ

“Rakibimiz olan ülkelerde insanlar sabaha kadar eğlenirken, biz turistlere saat 01.00'da ‘Müzik bitti, otelinize gidin' mi diyeceğiz” diye soran Erbay, müzik yasağının kaldırılması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a çağrıda bulundu. Erbay, “Bu yasak tamamen kalkmalı. Bir saatlik uzatma turizm sektörünün beklentisini karşılamıyor” diyerek şöyle devam etti:

‘O TURİST BİR DAHA GELMEZ'

“Muğla, İstanbul, Antalya, İzmir, Aydın'da milyonlarca insan turizm sektöründen evine ekmek, çocuğuna harçlık götürüyor. Bu sektör ülkemize 2019'da 35 milyar dolar girdi sağladı. Yunanistan, İspanya, Fransa gibi birçok turistik ülkeyle yarışıyoruz. Cumhurbaşkanı, turizmcinin yaşadığı sorunlar hakkında bilgi sahibi değil. Turistler gündüz saatlerinde denize girip farklı aktiviteler yapıyor. Gece de eğlenmek için dışarı çıkıyor. Rakibimiz olan ülkelerde turistler sabaha kadar eğlenirken biz onlara saat 01.00'da ‘Müzik bitti otelinize gidin mi diyeceğiz?' O turist bir daha ülkemize gelmez.”