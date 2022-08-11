Nebati: Benzin ve motorinde AB ülkelerinden daha düşük vergi alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye'nin benzin ve motorine uyguladığı vergiler AB ortalamalarının yaklaşık yüzde 14 daha düşük seviyesinde" dedi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 13. Büyükelçiler Konferansı’nda konuştu.

Nebati, “Türkiye’nin benzin ve motorine uyguladığı vergiler AB ortalamalarının yaklaşık yüzde 14 daha düşük seviyesinde” dedi.

“Bugün kamuoyunda, devletimizin akaryakıtta dünya ortalamasının çok üzerinde, astronomik vergiler aldığına dair son derece hatalı, hiçbir gerçekliği olmayan bir bilgi dolaşıyor” diyen Nebati, şöyle dedi:

“Bugün Fransa kurşunsuz benzine yüzde 50'den daha yüksek bir vergi yükü eklerken, Türkiye toplamda yüzde 26,6'lık vergi tahsilatıyla kurşunsuz benzinde, yüzde 23,6'lık vergi toplamıyla da motorinde AB ülkelerinin tamamından daha düşük vergilere sahip olan ülkedir.”

BÜYÜKELÇİLERE SESLENDİ: YENİ MODELİ ANLATIN

Nebati’nin konuşmasında öne çıkan diğer noktalar şu şekilde:

• Türkiye 2021’de 154 milyar TL vergi gelirinden vazgeçmişken, bu yıl aldığımız ilave tedbirlerle 251 milyar TL’lik vergi gelirinden feragat etmiş durumdayız.

• Değerli büyükelçilerimiz, sizler bulunduğunuz ülkelerde görev yapan en üst düzey hükümet temsilcilerisiniz. Ülkemizin çıkarlarını ve politikalarını temsil etmek üzere önemli roller üstleniyorsunuz. Sizden istirhamımız var: Ülkemizin sunduğu tüm fırsatları ve Türkiye ekonomi modelimizi görevli olduğunuz ülkelerdeki ilgili taraflara aktarmanız talebimizdir.

• KKM ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Fed faiz artışlarının ülkemiz üzerindeki olumsuz etkisini sınırlandırdık.

• Ocak-Haziran döneminde enerji hariç değerlendirildiğinde cari işlemler dengesinde 8,1 milyar dolar; yıllık bazdaki cari işlemler dengesinde de 35 milyar dolar fazla vermeyi başardık.

• Son haftalarda gevşeyen küresel enerji fiyatları düşüş trendini koruyarak normalleşmeye devam ederse, cari işlemler dengesinde inşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz.

• 2020 yılında pozitif büyüme kaydeden sayılı ülkelerden biri olan Türkiye, 2021 yılında yüzde 11 büyüyerek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuştur.

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