Nebati: Ekonomimiz büyümeye, ihracat rekorları kırmaya devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Küresel ekonomik sorunlara rağmen ekonomimiz sağlıklı bir şekilde büyümeye, yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter üzerinden yeni ekonomi modeline ilişkin yaptığı açıklamalarına bugün de devam etti. Nebati Türkiye’nin ihracat rekorları kırmaya devam ettiğini, dengeli büyümenin gerçekleştiğini ve istihdamda da somut artışlar yaşandığını ileri sürdü.

TWİTTER’DAN AÇIKLAMA YAPTI

Bakan Nebati’nin açıklamaları şöyle:

“Bugün, dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor.

Türkiye Ekonomi Modelimizi kararlılıkla uygulayarak daha güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda ilerlememizi sürdüyor, büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz.”

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