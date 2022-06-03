Nebati: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün TÜİK tarafından açıklanan ve kamuoyunda tepkiyle karşılanan enflasyon rakamlarıyla ilgili açıklama yaptı.

“Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir” diyen Nebati, Twitter’dan paylaştığı mesajında “Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor. Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı Mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir.” ifadelerini kullandı.

Nebati ayrıca, yüzde 73,50 ile 24 yılın zirvesine yükselen enflasyonla ilgili sorumluluğu küresel gelişmelere atarak “Küresel salgın ve savaş ortamının tetiklediği gıda ve enerji başta olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki yüksek artışlar ve tedarik zincirlerinde oluşan bazı aksaklıklar, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz enflasyon artışlarında da temel bir rol oynuyor.” dedi ancak ABD’de yüzde 8,3, Euro bölgesinde yüzde 8,1, savaşta olan Rusya’da 17,51 olan enflasyonun, Türkiye’de neden dünya ortalamalarının çok üzerinde olduğuna değinmedi.

ENAG YÜZDE 160 DEMİŞTİ

TÜİK mayısta aylık enflasyonu yüzde 2,98, yıllık enflasyonu yüzde 73,50 olarak açıklarken, ENAG'a göre mayısta aylık enflasyon yüzde 5,46, yıllık enflasyon yüzde 160,76 oldu. İstanbul Ticaret Odası da mayısta aylık enflasyonu yüzde 5,84, yıllık enflasyonu yüzde 87,35 olarak açıklamıştı.

TÜİK'in açıkladığı oran, piyasa beklentilerinin oldukça altında kalırken, her ay açıklanan ‘madde sepeti ve ortalama madde fiyatları' tablosunun yayımının durdurulması, TÜİK verilerine dair soru işaretlerini ve eleştirileri artırdı.



NEBATİ’NİN DİĞER MESAJLARI

Nebati’nin enflasyonla ilgili verdiği diğer mesajlar şöyle oldu:

*Uyguladığımız politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesini ve enflasyondaki gevşemenin artarak devamını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

*Önümüzdeki süreçte, olumlu seyreden iklim koşullarının da etkisiyle, tarımsal üretimimizde gerçekleşmesini beklediğimiz artışın enflasyondaki gevşemeyi olumlu yönde destekleyeceğini öngörüyoruz.

*Ayrıca, atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz.

*Enflasyonla mücadele önümüzdeki dönemde birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz!

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