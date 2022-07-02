Nebati: Enflasyonu kontrol altına aldık, gıdada çok iyi durumdayız
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanına söz verdiğini, yüksek enflasyonun aralıktan itibaren düşüşe geçeceğini söyledi. Nebati, seçime de hissedilebilir derecede düşük bir enflasyonla gideceklerini belirtti.
Diyarbakır’da düzenlenen iş insanlarıyla buluşma toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün akşam saatlerinde AKP Diyarbakır il teşkilatına da ziyarette bulundu.
Nebati, Cumhurbaşkanına söz verdiğini, bu nedenle yüksek enflasyonun aralık ayından itibaren düşüşe geçeceğini ve şu anda da kontrol altına alındığını söyledi.
Nebati, seçime de hissedilebilir derecede düşük bir enflasyonla gideceklerini belirtti.
‘CUMHURBAŞKANINA SÖZ VERDİM’
Mayıs ayında aylık bazda toparlanma yaşadıklarını kaydeden Nebati, bazı kuraklıklardan kaynaklı üretim sıkıntıları yaşandığını belirterek gıdada çok iyi durumda olduklarını, verimin yüksek olduğunu ifade etti.
Nebati, şöyle devam etti:
“Bazı noktalarda kuraklık var. Ama gıdada çok çok iyi durumdayız.
Dünyada emtia fiyatları, buğdayından, demirine, ham maddeye kadar sakinledi. Sakinlemenin de ötesinde düşmeye başladı. Enflasyonu da kontrol altına aldık.
Size de Cumhurbaşkanımıza da söz verdim, aralık ayından itibaren enflasyonun düşüşünü yaşayarak göreceğiz ve seçime böyle gideceğiz.
‘ENFLASYONU ÇALIŞANLARA HİSSETTİRMEYECEK BİR SİSTEM VAR’
Enflasyonu çalışanlara hissettirmeyecek bir sistem var. Yılbaşında emekliye enflasyon farkıyla birlikte yüzde 31 emeklilere artış yapıldı. Haziranın 6 aylık enflasyon farkı direkt çalışanların, emeklilerin cebine aktarılacak. Yüzde 40'lık bir artış demektir. 6 ayda bir enflasyon farkını veriyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyetinde AK Parti hükümetleriyle ortaya konuldu.
Enflasyonun karşısında bugüne kadar ezilmedik, bundan sonra da ezilmeyeceğiz. Enflasyon karşısında ezilmediğimizin kanıtı, toplam enflasyonun üzerinde son 20 yılda reel olarak katlamalı artışlar gerçekleştirmişiz.”