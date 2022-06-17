Nebati: Gelire endeksli senetlere yönelik talep çok iyi durumda

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, gelire endeksli senetlere (GES) talebin çok iyi durumda olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması'nda konuştu. Nebati, 15 Haziran’da talep toplanmaya başlayan gelire endeksli senetlere talebin çok iyi durumda olduğunu söyledi.

Nebati, kur korumalı mevduatın (KKM) bütçeye üç aylık maliyetinin 21,1 milyar olduğunu belirterek “Bütçeye oluşturduğu maliyet de sınırlı kaldı. Bütçeye olası maliyeti farklı senaryolar dahilinde de yakından dahil ediliyor” dedi.

KKM sayesinde döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki payının 10 puanın üzerinde azaldığını, mevduatın vadesinin ise iki katına çıktığını belirten Nebati, “KKM döviz kuru istikrarına da katkı sağladı” ifadelerini kullandı.

Nebati ayrıca, geçen hafta açıklanan önlemlere değinerek “Tüketici kredilerine yönelik makro ihtiyati tedbirler çerçevesini sıkılaştırdık” dedi.

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