Nebati GES’in yıllık getiri oranını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yıllık bileşik getiri yüzde 23.04 olacak. Gelir Endeksi Senetlere (GES) konu olan KİT'lere aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sağlayacak" dedi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep’te yaptığı konuşmada Gelir Endeksi Senetler (GES) hakkında açıklamada bulundu.

Nebati, “20 Aralık’tan bu yana uygulamakta olduğumuz KKM’ye ilaveten GES’in ihraç edileceğini açıkladık. GES’ler bireysel yatırımcılara yönelik. 15 Haziran’dan itibaren talep toplanacak. Yıllık bileşik getiri yüzde 23.04 olacak. GES’lere konu olan KİT’lere aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sağlayacak” dedi.

‘MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ’

Nebati ayrıca, tüketici kredilerinde uygulanan makro ihtiyatı politika gereği sıkılaşmaya gidildiğini söyledi.

“Tüketici kredilerinde buna rağmen dar gelirli vatandaşlarımız için pozitif ayrımcılığa devam edeceğiz” diyen Nebati, “50 bin TL’ye kadar olan kredilerde vadelerde azaltmaya gitmedik” diye konuştu.

Nebati, kamu maliyesindeki sağlam duruşu sürdüreceklerini ve mali disiplinden taviz vermeyeceklerini de belirterek “Serbest piyasa koşullarında büyüme devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

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