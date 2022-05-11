Nebati iş dünyasından enflasyonla mücadele desteği isteyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yarın bir araya geleceği sektör temsilcilerinden enflasyonla mücadele konusunda destek isteyecek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri ile yarın bir araya gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yarınki toplantıda, son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapılacağı belirtilerek, Nebati’nin enflasyonla mücadelede konusunda sektör temsilcilerinden destek talep etmesinin beklendiği belirtti.

FAHİŞ FİYAT ÇALIŞMASININ SONUÇLARINI ANLATACAK

Toplantıda ayrıca, bakanlığın fahiş fiyat uygulamalarına başvuranlarla ilgili yaptığı çalışmaların sonuçlarının da sektör temsilcileri ile paylaşılacağı ifade edildi.

Tüketici enflasyonu nisan ayında 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 69.97’ye ulaşırken, ekonomistlerin beklentileri zirvenin henüz görülmediği ve birkaç ay daha yükselişin sürebileceğini gösteriyor. (REUTERS)

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