Nebati: Konut fiyatlarındaki fahiş artışları yakından takip ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarını çok detaylı bir şekilde yakından takip ettiklerini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam konut satışına ilişkin açıkladığı 3 ayrı paket sonrası, satılık konut ilanlarındaki fiyat artışları tepki çekmişti.

“ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Nebati şunları söyledi:

* Konut Finansmanı Projesi’nin temel amacı uygun maliyetle ev sahibi olma avantajının yanı sıra vatandaşlarımızı konut fiyatlarındaki dalgalanmalardan korumaktır.

* Yine aynı şekilde, vatandaşlarımızın konut fiyatlarındaki artışlardan etkilenmemeleri için KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmaları kaydıyla belirli bir kaynak ayrılmıştır.

* Tüm bu çabalara rağmen, bazı internet sitelerinde birtakım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği “fahiş” artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz.

* Kararlılıkla ifade etmek isterim ki fahiş fiyat artışlarına karşı var gücümüzle çalışarak devreye aldığımız uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya, vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacak, asla müsamaha göstermeyeceğiz.

HANGİ PAKETLER AÇIKLANMIŞTI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam duyurduğu konut satışına ilişkin 3 ayrı pakete ilişkin şu bilgileri vermişti:

• İlk kez konut alacaklara, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almaları için, 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizle kredi verilecek.

• İkinci paket birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan'dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek.

• Bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor.

• Üçüncü paket ise, inşaat sektörüne yönelik. Mayıs itibarıyla asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projeleri için 20 milyar liralık bir kaynak ayrıldı.

• Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli bir rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek.

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