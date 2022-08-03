Nebati: Kulüplerin mali yapıları için atılacak adımları değerlendirdik

Bakanlar Nureddin Nebati ve Muharrem Kasapoğlu ile TFF ve Kulüpler Birliği yöneticileri ile bir araya geldi. Nebati, "Kulüplerimizin mali yapılarının güçlendirilmesi için atılacak adımları değerlendirdik" dedi.

Sozcu.com.tr

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Hazine ile Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve beraberindeki kulüp temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.

Toplantının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda erimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Kulüplerimizin mali yapılarının güçlendirilmesi amacıyla atılacak adımları değerlendirdik. Futbol kulüplerimizin her birinin sağlam temeller üzerinde sağlıklı biçimde büyümesini sağlamak için güçlü bir koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

‘FİNANSAL KONULAR KULÜPLERİN ÖNEMLİ GÜNDEMİ’

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Finansal anlamdaki yeni durum, ek bütçe konusu, idari anlamdaki hesap verebilirlik noktasındaki yönetim ve sorumluluk anlayışı yeni dönemde kulüplerin önemli gündemleri. Biz de bu anlamda bunların takipçisi olacağız” diyen Kasapoğlu, şunları söyledi:

“Amacımız sporumuzun her branştaki gelişimine katkı sağlamak. Tüm branşlarda gelişimi hep birlikte görüyoruz. Sporcularımızın potansiyelinin farkındayız. Bunun için özellikle işbirliklerinin gerek kulüplerle gerek federasyonlarla spor ailesini geliştirme ve sinerji ile büyütme kararlılığındayız.”

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