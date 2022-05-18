Darbeci Sisi’nin ülkesine ilk ziyaret: Nebati Mısır’a gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Haziran'da Mısır'a gidecek. Bu ziyaret 2013'te gerçekleşen darbe sonrası ilişkilerin durma noktasına geldiği Mısır'a, yıllar sonra bakan düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olacak.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 1 Haziran’da Mısır’a gideceği belirtildi.

Yapılacak olan bu ziyaret 2013’te gerçekleşen darbe sonrası ilişkilerin durma noktasına geldiği Mısır’a, yıllar sonra bakan düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olacak.

Nebati’nin, Şarm El-Şeyh şehrinde gerçekleşecek toplantı marjında Mısır Maliye Bakanı ile de görüşmesi planlanıyor.

İLİŞKİLER DONMA NOKTASINDA

Orta Doğu’nun önde gelen ülkelerinden ve aynı zamanda ABD’nin bölgedeki sayılı müttefikinden olan Türkiye ve Mısır’ın ilişkisi son yıllarda donma noktasına gelmişti.

2011 yılında başlayan ve Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in devrilmesiyle sonuçlanan Arap Baharı sonrasında ilişkilerin iyi seyrettiği Ankara-Kahire hattında her şey 2013 yılında bozuldu. Ülkenin demokratik seçimlerle göreve gelen ilk lideri olan ve Müslüman Kardeşler destekli Mursi’nin 2013 yılında devrilmesi sonrasında ilişkiler gerildi.

AKP’nin desteklediği Mursi’nin devrilmesi ve sonrasında yaşanan olaylarda yüzlerce Mısırlının ölmesine en büyük tepkiyi gösteren ülkelerin başında Türkiye geldi. O dönemde Mısır, Türkiye’nin Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı’yı sınır dışı ederken Ankara da Mısır büyükelçisini “istenmeyen adam” (persona non grata) ilan etmişti.

Mısır’ın Cumhurbaşkanlığı koltuğuna General Abdülfettah Sisi gelince ise iki ülke arasındaki ilişkilerde bir iyileşme yaşanmadı.

O dönemden beri fiilen ve diplomatik olarak ilişkilerde bir hareketlilik yaşanmazken iki ülke son dönemde farklı cephelerde karşı karşıya geldi.

Libya’da da iki ülke karşıt saflarda yer almış, Türkiye Trablus hükümetini desteklerken Mısır da General Halife Hafter’e destek vermişti. Ayrıca Mısır ve Suudi Arabistan, Müslüman Kardeşler’in Türkiye’deki faaliyetlerinden de rahatsızlık duyduğunu geçmişte açıklamıştı.

Öte yandan Mısır, Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan ile birlikte Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmaları için işbirliği içerisine de girmişti.

NORMALLEŞME ADIMLARI ATILDI AMA…

Ancak iki ülkeden yetkililer, normalleşme çabaları kapsamında son dönemde iki defa bir araya geldi. Hatta Ankara’nın 9 yıl sonra Kahire’ye büyükelçi atayacağı da iddia edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir süre önce yaptığı açıklamada, “Mısır ile ilişkileri normalleştirme konusunda adımlar atıyoruz. Önümüzdeki günlerde de bazı adımlar atacağız” dedi.

Son olarak Müslüman Kardeşler’in yayın organı “Mekameleen” isimli televizyon kanalının Türkiye’deki yayınlarını durdurma kararı alması da dikkat çekti.

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