Nebati: Tüm dünyada büyüme ve enflasyon ikilimi var

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli ve yüksek enflasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde konuştu.

Nebati, “Türkiye Ekonomi Modelimizi tasarlarken durgunluk ve yüksek işsizlik sorunlarıyla tekrar karşılaşmamak için, üretim ve istihdamı önceledik. Dünya küçülüyor. Elbette finansal söylemler çok önemli ama reel piyasa başka bir gerçekliktir” dedi.

Nebati, “Türkiye Ekonomi Modeli tüm söylemleri alıp birleştiren, teorik altyapısını oluşturan bir model” diye konuştu.

Ülkelerin yüksek faiz politikasıyla enflasyonu düşürmeye çalıştığını, ancak bunun yakıcı bedellere yol açacağını söyleyen Nebati, şöyle dedi:

‘BÜYÜMEDEN VAZGEÇERSEK İŞSİZLİĞİ NE YAPACAĞIZ?’

“Merkez bankalarının faiz artırımı yoluyla ekonomilerde durgunluğa ve gelir adaletsizliğine yol açabileceği biliniyor.

IMF başkanı, ABD Merkez Bankası’nın faiz artırma politikalarının, dünyanın geri kalanların üzerinde resesyon etkisi olabileceğini belirleyerek Fed’i ihtiyatlı olmaya çağırdı.

Dünya bir ikilemde. Bununla ilgili söylemler daha yükselecek: Büyüme mi, enflasyon mu? Sert tedbirler mi, yumuşak tedbirler mi? Enflasyondan mı vazgeçeceğiz, büyümeden mi?Büyümeden vazgeçersek işsizliği ne yapacağız?”

‘ENFLASYONUN BÜYÜK BİR SORUN OLMADIĞINI İDDİA EDEN Mİ VAR?’

Nebati’nin konuşmasının satır başları şu şekilde:

* Enflasyonu düşüreceğiz. Enflasyonun büyük bir sorun olmadığını iddia eden mi var?

* Enflasyonu, salgın ve savaşın olduğu bir dönemde nasıl çözeceğinizi söylemeniz lazım. Onun için Türkiye Ekonomi Modeli tüm bu söylemleri alıp birleştiren, teorik altyapısını oluşturan, dünyada önde gelen insanlarla bir araya gelerek de önemli bir formatı ortaya koyan bir anlayışla oluşturuldu.

* Yükselen enflasyon ve hayat pahalılığına karşı vatandaşlarımızı koruyacak politikaları hızla uygulamaya almayı da hiçbir şekilde ötelemedik.

‘TÜRKİYE AKP ÖNCESİ DERİN BİR BUNALIM İÇİNDEYDİ’

* Türkiye AKP öncesi dönemde yüksek enflasyon ve siyasi istikrarsızlıkların birbirini beslediği derin bir bunalım içindeydi.

* AKP, geçmiş hükümetlerin hiçbirinin yapamadığını başarıp, 21. yüzyılın ilk çeyreğini ve özellikle enflasyon alanını yönetmeyi başarmıştır.

* 1994-2002 arasında ortalama enflasyon yüzde 73’tü. 2002’den bu zamana kadar yüzde 13.

* Şimdi, kalan 20 yıl içinde enflasyonun ortalamasını yüzde 13’e getirdiysek, enflasyonun bu seviyede kalmasını engelleyecek yumuşak bir geçiş yapacağız ve özellikle aralıktaki baz etkisinin de yardımıyla enflasyonun bu ortalamalara doğru inmesini sağlayacağız.